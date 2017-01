Deşi în 2014 a făcut doar 50 km de autostradă, CNADNR vrea acum oameni în plus şi mai mulţi bani

Vrea mai mulţi bani de la buget deşi este compania cu cele mai deşănţate cheltuieli, cea mai umflată organigramă şi cu cele mai mari pierderi din ţară. Aici s-au dat printre cele mai răsunătoare tunuri şi încă se dau, iar numele ei apare pe buzele noastre, ale tuturor, atunci când rulăm pe şoselele patriei. Este vorba, desigur, despre Compania Naţională de Drumuri Naţionale şi Autostrăzi din România - CNADNR, care a solicitat, prin proiectul de buget aferent acestui an, o suplimentare cu 7,5% a numărului de posturi (până la 6.491), argumentată prin extinderea sistemului informatic de emitere şi gestiune a rovinietei, prin suplimentarea numărului de camere amplasate la nivelul punctelor cu trafic intens pe drumurile naţionale şi autostrăzi, precum şi pe fondul redimensionării activităţii la nivelul direcţiilor regionale şi înfiinţării unor secţii de autostrăzi având în componenţă centre de întreţinere şi coordonare. Un alt argument pentru creşterea personalului este organizarea unor agenţii de control şi încasare în puncte de trecere înfiinţate prin Hotărâri de Guvern, la graniţa cu Bulgaria, Ucraina şi Serbia. Revenită recent în subordinea Ministerului Transporturilor, CNADNR a programat cheltuieli pentru investiţii de 5,49 miliarde lei în acest an, în creştere de 2,3 ori faţă de suma bugetată pentru 2014. În proiectul de buget pentru 2015 sunt prognozate venituri de 5,51 miliarde lei şi un profit brut de 215,5 milioane lei, în vreme ce, în bugetul aferent anului trecut, veniturile erau estimate la 6,89 miliarde lei, iar profitul brut la 233,1 milioane lei. Cheltuielile cu salariile sunt estimate la 195,9 milioane lei în acest an (+17,8%), iar cele cu bunurile şi serviciile sunt evaluate la 642,5 milioane lei (-33,4%).

Reamintim că, de aceşti bani, CNADNR a făcut anul trecut 50 km de autostradă (22 km între Orăştie şi Sibiu, respectiv 28 km între Nădlac şi Arad), mai puţin de jumătate faţă de nivelul din 2013.