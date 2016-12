„Deşi trăim într-un secol al informaţiei, părem mai puţin informaţi decât am crede”

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi, Marius Chelaru este o prezenţă activă în spaţiul literaturii contemporane. Sfera sa de preocupări depăşeşte graniţele clasice ale... creaţiei, fiind, totodată, traducător, eseist şi editor. Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, din care publicăm, astăzi, prima parte, scriitorul care i-a şi dedicat Constanţei o carte, „Baladă cotidiană”, vorbeşte despre preocupările sale literare şi despre modul în care literatura este percepută în prezent, în ţară şi peste hotare.

Reporter (Rep.): Care dintre preocupările dvs. literare vă aduc cele mai mari satisfacţii: cea de scriitor, de eseist sau de traducător? Sau poate cea de editor?

Marius Chelaru (M. C.): Fiecare în parte îmi aduce bucuriile ei. E cumva, să zicem, ca atunci când ai mai mulţi copii şi fiecare îţi bucură sufletul în felul lui.

Rep.: Călătoriţi mult în afara graniţelor. Cum este percepută literatura română în străinătate?

M. C.: Depinde. Nu e prima dată când spun că, deşi trăim într-un secol al informaţiei, părem (dacă nu chiar suntem)… „global” vorbind, mai puţin informaţi decât am crede. De la ţară la ţară, percepţiile sunt diferite nu numai faţă de literatura română şi „influenţate” de o sumă de criterii destul de greu de cuantificat ca pondere - între care traducerile, felul cum se efectuează ele, cum se „văd” acestea în presa culturală a ţării respective, diverşi „lideri de opinie” ş.a. Este şi greu să ai o imagine „totală” şi exhaustivă despre cum se vede literatura unei ţări într-o altă ţară. Cred că poţi doar să ai propria înţelegere asupra a ceea ce crezi că ştiu ceilalţi despre noi. Dar, în linii mari, nu pot spune nici că este mai rea, dar nici mult mai bună decât a altor ţări din această zonă. Peste tot am găsit autori români traduşi, unii au găsit culoare mai favorabile, alţii mai puţin mediatizate/vizibile. Sunt cărţi publicate, apar autori români, mai mult sau mai puţin, în publicaţii. Dacă ar putea fi mai bine? Cred că da, dar avem de lucru. La nivel statal/organizaţional nu cred că facem lucrurile chiar aşa de bine pentru promovarea literaturii noastre, deşi eforturi se fac, individual nu e foarte uşor de găsit căile.

Rep.: Care credeţi că ar trebui să fie calităţile unei opere literare pentru a putea trece proba timpului?

M. C.: Proba timpului este una pe care noi o vedem întotdeauna prin prisma vremurilor noastre, iar în rest, doar constatăm ceva, fără a şti cu adevărat de ce o operă sau un autor este mai puţin sau mai mult încă în „ochiul publicului” şi de ce altele, care par a merita la fel de mult, în percepţia unora/multora, rămân, să spunem, în plan secund sau sunt uitate. E greu de răspuns la întrebarea aceasta, dar un mod de a vedea lucrurile este că operele literare scrise bine, cu sinceritate şi cu har au şansa să treacă această probă.

Rep.: Cum explicaţi longevitatea revistei ieşene „Convorbiri literare” din al cărei colegiu de redacţie faceţi parte?

M. C.: Este o revistă care a trecut „proba timpului” prin seriozitatea cu care s-a pornit încă de la început - dincolo de caracterul cordial al întâlnirilor junimiste - la conturarea drumului ei. Prin ceea ce a propus pe plan naţional, autorii pe care i-a promovat ş.a. Şi, cu toate avatarurile, cu toate încercările, cred că mai mereu, când a fost nevoie, au fost oameni care au muncit cu seriozitate şi cu înţelegerea a ce înseamnă acest nume, colaboratori care au crezut în ea. (va urma)