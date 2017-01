Designer român cu cazier

Designerul român al companiei auto Electric Motor Cars din Marea Britanie are cazier pentru fraudă bancară şi evaziune, fiind şi închis o perioadă, în anul 2000, însă noul lui şef a spus că acest lucru nu schimbă planurile de a lansa maşinile create de român. Trecutul lui Cătălin Tutunaru a ieşit la iveală în urma unui articol lansat weekend-ul trecut, în oraşul Webster, unde românul lucrează la Electric Motor Cars. Potrivit dezvăluirilor, designerul de produs ar fi fost implicat în mai multe procese din diferite state. Românul ar fi fost şi închis pentru fraudă bancară, în anul 2000 şi suspectat de evaziuni fiscale. Joe Fleming, proprietarul AMS Inc. din Webster, inclusiv al Electric Motor Cars, a spus că a aflat despre trecutul lui Tutunaru, săptămâna trecută, dar a precizat că informaţiile nu au fost deocamdată confirmate. ”Totuşi, am văzut această maşină creată de Tutunaru şi este foarte reală. Şi vom merge înainte cu producţia. Suntem concentraţi să mergem mai departe şi să producem aceste maşini. Din câte am văzut, maşinile vor fi grozave”, a subliniat Fleming. De asemenea, Ed Sadler, managerul fabricii din Webster, a spus că articolul despre trecutul lui Tutunaru nu va schimba nimic pentru companie. Joe Fleming a precizat că producţia maşinilor create de Cătălin Tutunaru va începe în aproximativ trei săptămâni.