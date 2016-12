Designerul Ianina Petcu a lansat o nouă colecţie de cămăşi pentru tineret

Cel mai nou şi mai în vogă club de pe litoral, Buddha Experience din Mamaia, a găzduit, duminică seară, lansarea celei de-a patra colecţii de cămăşi marca Maschio, realizată de cunoscuta creatoare de modă Ianina Petcu. Vedeta serii a fost chiar fiul artistei, Radu Mazăre Jr., cel care reprezintă şi imaginea localului amintit pe durata acestui sezon estival, care, alături de 11 prieteni, a urcat pe catwalk pentru a prezenta 22 de modele unicat: două piese vestimentare pentru seară pentru papion, opt de seară şi restul casual.

Sub titulatura „Junior & friends\", colecţia reuneşte ultimele tendinţe ale modei adolescenţilor, o generaţie relaxată şi fără inhibiţii. Deşi manechinii nu au avut la dispoziţie decât o singură repetiţie înaintea prezentării, aceştia au impresionat plăcut prin naturaleţea cu care au defilat prin faţa camerelor de filmat şi a publicului. „Am vrut să facem ceva deosebit, mai ales că manechinii au fost prietenii lui Radu, cu emoţiile de rigoare alături de... emoţiile mele. Colecţia este foarte tinerească, nu neapărat ca vârstă, ci mai ales pentru sufletul celor ce le poartă. Aşa cum am simţit eu această vară, se poartă cămăşi colorate, cu motive florale şi cu asortarea unor culori deosebite, nu ceva strident, ci ceva cald”, a declarat apreciatul designer. Materialul folosit pentru realizarea colecţiei, ce fructifică peste 30 de zile de muncă neîntreruptă, este bumbacul cu inserţii de mătase. Încântarea designerului a fost cu atât mai mare cu cât, la finalul reprezentaţiei, numeroase VIP-uri trecute de prima tinereţe au rugat-o să realizeze şi o colecţie pentru seniori.

•Un nou magazin Maschio, la Buddha Experience din Mamaia• Foarte încântaţi de şansa de a debuta în lumea modei, câţiva dintre cei care au prezentat colecţia vestimentară şi-au sărbătorit, în aceeaşi seară, şi succesul la examenul de bacalaureat. Cel mai tânăr manechin are vârsta de 16 ani, iar cel mai mare, 21 ani. „M-am obişnuit deja cu emoţiile aceastor prezentări, dar a fost ceva foarte plăcut, pentru că, împreună cu prietenii mei, am vrut s-o ajutăm pe mama la această prezentare. Îmi plac foarte mult şi am observat cu plăcere că multă lume poartă din piesele realizate de ea”, a declarat Mazăre Jr., după ce a fost aplaudat pe scenă chiar de tatăl său, primarul Constanţei, Radu Mazăre, prezent la eveniment.

Cu acest prilej a fost anunţată şi deschiderea unui nou magazin de unde pot fi achiziţionate cămăşile Maschio, în interiorul clubului Buddha Experience. Preţurile acestora sunt accesibile fiecărui buzunar, cele mai scumpe piese ajungând la doar 240 lei. Fiecare cămaşă poartă o amprentă unică, pretabilă unei seri romantice sau unei distracţii de club, fără a fi nevoie de niciun accesoriu, acestea fiind personalizate şi croite exact după personalitatea şi fizicul fiecărui client.