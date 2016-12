Despăgubiri CEDO de zeci de milioane de euro

Guvernul a plătit în primul semestru al acestui an despăgubiri impuse de CEDO statului român în valoare totală de peste 44 milioane lei (10,2 milioane euro), adică mai mult decât în întreg anul 2009 şi decât suma totală achitată în intervalul 1998-2007. Despăgubirile sunt impuse de CEDO pentru încălcarea de către autorităţile române a drepturilor legale ale cetăţenilor, în principal în domeniul proprietăţii. Singura dată când România a fost obligată să plătească despăgubiri mai mari decât suma achitată în acest an a fost în 2008, cu 47,18 milioane lei, dar pentru întregul an, nu pentru un singur semestru. Potrivit legii, despăgubirile decise de CEDO sunt plătite într-un termen de trei luni de la data la care hotărârea instanţei europene rămâne definitivă. Un raport al CEDO, prezentat în primăvara acestui an, a indicat faptul că România a fost depăşită în 2009 doar de Republica Moldova în ceea ce priveşte despăgubirile impuse la plată în urma condamnărilor rămase definitive. În urmă cu două săptămâni, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat că jurisprudenţa neunitară în aplicarea legilor privind proprietatea reprezintă ponderea “cea mai însemnată” în cazurile pe care România le-a pierdut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.