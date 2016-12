Despăgubiri de 3,3 milioane de dolari pentru hărţuire sexuală

Producătorul de film Jon Peters a fost găsit vinovat de hărţuire sexuală de un tribunal american, care l-a condamnat să îi plătească fostei sale asistente personale daune în valoare de peste trei milioane de dolari. Juraţii, nouă femei şi trei bărbaţi, i-au acordat în primă instanţă asistentei de producţie Shelly Morita dreptul de a primi daune de 822.000 de dolari. Juraţii au considerat că Jon Peters a creat pe platourile de filmare un mediu de lucru ostil şi a acţionat cu premeditare. Din acest motiv, juraţii au ordonat iniţierea unei a doua faze a procesului, în urma căreia i-au acordat reclamantei daune suplimentare în valoare de 2,5 milioane de dolari.

Jon Peters, un fost expert în coafură devenit ulterior producător de film, care a contribuit la succesul unor filme precum „The Colour Purple / Culoarea purpurie”, „The Bonfire and the Vanities / Rugul vanităţilor” sau „Superman Returns / Superman Revine”, nu a fost prezent în momentul în care juraţii au anunţat verdictul. Jon Peters s-a aflat pentru o perioadă, alături de fostul său partener de afaceri Peter Guber, la conducerea studiourilor Sony Pictures. Shelly Morita, în vârstă de 44 de ani, l-a dat în judecată pe Jon Peters şi pe compania acestuia, J.P. Organization Inc., în decembrie 2006. Femeia susţine că Jon Peters a atins-o într-un fel nepotrivit şi a bruscat-o, împingând-o pe un pat, în timp ce se aflau în Australia, unde filmau pentru lungmetrajul „Superman Returns / Superman Revine”. În declaraţia sa, Jon Peters, în vârstă de 66 de ani, a negat acuzaţiile, iar avocatul său a anunţat că va face apel.