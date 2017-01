Despăgubiri de sute de mii de euro, în procesul ucigaşului în serie

În procesul ucigaşul omului de afaceri constănţean Gheorghe Dumitrescu şi al unui cioban din Ploieşti, rudele victimelor cer daune de sute de mii de euro. La înfăţişarea de ieri, Maria Dumitrescu, soţia omului de afaceri constănţean, a cerut daune materiale de zece mii de lei şi morale de 150 de mii de euro. Florin Urzică, tînărul acuzat de comiterea a două omoruri deosebit de grave şi două tîlhării le-a cerut judecătorilor să rămînă în arest şi să fie condamnat la închisoare. Reamintim că, în timpul anchetei, Urzică a recunoscut cele două crime comise. În cazul omorului de la 23 August, el a declarat că fusese tocmit să lucreze cu ziua la construcţia unui gard al fermei piscicole unde era administrator omul de afaceri Gheorghe Dumitrescu. În ziua crimei a băut cu un alt muncitor şi, spre seară, i-a cerut bani administratorului, care i-a dat 5 lei. După ce a băut mai multe beri într-un bar, Urzică a plecat spre fermă. „Pe drum m-am gîndit că am muncit toată viaţa şi nu am fost plătit. Am vrut să mă răzbun. Îi dau cu toporul în cap, vine poliţia, mă împuşcă şi am terminat”, a declarat Florin Urzică. El le-a povestit anchetatorilor cu lux de amănunte cum a revenit la fermă, a intrat în camera unde dormea Gheorghe Dumitrescu, a luat un topor de lîngă uşă şi l-a lovit de mai multe ori în cap pe administrator. Deşi ameţit de băutură, Urzică a realizat ceea ce făcuse şi a fugit din fermă la cîteva minute după crimă. Ulterior, din aceleaşi motive şi în acelaşi mod, l-a omorît pe un cioban dintr-o stînă situată în apropierea Ploieştiului, după care a fugit în Buşteni.