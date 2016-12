Despăgubirile pentru taxa auto, mai mari decât încasările estimate

Încasările pe care Guvernul speră că le va obţine în acest an din timbrul de mediu sunt estimate la doar 365 milioane lei, jumătate din nivelul avansat de ministru şi apropiat de volumul veniturilor prognozate pentru anul trecut, care a fost cel mai scăzut de la introducerea taxei de poluare auto. Încasările anticipate de Guvern nu acoperă suma despăgubirilor, de 400 milioane lei, pe care statul trebuie să le achite în acest an celor peste 300.000 proprietari de maşini care au câştigat procesele pentru restituirea taxei de poluare, considerată ilegală de către instanţe. Din luna martie, Guvernul a înlocuit taxa auto cu timbrul de mediu, iar noua formulă de calcul a condus la o creştere în medie de circa 10% a sumei de plată pentru maşinile Euro 4 şi Euro 3 şi o scădere cuprinsă între 60% şi 90% pentru maşinile Euro 2, Euro 1 şi non-euro, pe principiul că maşinile vechi au o durată scurtă de funcţionare şi, deci, vor polua pentru un interval mai mic. La acel moment, ministrul Mediului, Rovana Plumb, a declarat că se estimează că nivelul încasărilor timbrului de mediu va ajunge la 700 milioane lei în 2013, în condiţiile în care şi restituirile vechii taxe de mediu sunt estimate la 400 milioane lei. În urmă cu o lună, ministrul afirma că suma totală ce trebuie restituită din vechea taxă auto este estimată la un miliard de lei. Ministrul afirma atunci că suma estimată pentru restituirile vechii taxe auto de mediu este enormă, dar a precizat că banii vor fi restituiţi \"pe măsură ce se încasează noua taxă\". Bugetul de venituri şi cheltuieli pe acest an al Fondului pentru Mediu şi al Administraţie Fondului pentru Mediu, unde sunt vărsate veniturile încasate din această sursă, aprobat de Guvern, relevă însă că încasările anticipate din timbrul de mediu pentru autovehicule nu vor depăşi un total de 365,2 milioane lei. Explicaţia oficială pentru această situaţie este că, potrivit legii, în situaţia în care gradul de realizare a veniturilor programate în ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, pentru anul curent veniturile trebuie programate cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. În ultimii ani, veniturile estimate să fie încasate din taxa auto au fost estimate la un nivel ridicat şi reduse ulterior semnificativ sau au fost anticipate de la început la un cuantum scăzut şi au rămas la acel nivel. La începutul lunii aprilie, după aproape o lună de la introducerea timbrului de mediu, ministrul Mediului afirma că taxa \"a început să-şi producă efectele\" deoarece încasările s-au dublat faţă de lunile ianuarie şi februarie. Ministrul arăta totodată că 90% din încasările de la Fondul de Mediu trebuie alocate pentru despăgubiri.