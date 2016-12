Despărţirea Brangelinei, infirmată

În timp ce zvonurile despre despărţirea cuplului Angelina Jolie - Brad Pitt devin tot mai numeroase, mai multe surse apropiate familiilor celor doi actori americani au declarat pentru revista „People” că aceste informaţii sunt false. „Totul merge bine în viaţa lor de cuplu”, a afirmat una dintre surse, referindu-se la cei doi actori americani, care sunt părinţii a şase copii. O altă sursă a declarat că zvonurile referitoare la despărţirea celor doi, publicate în premieră într-un tabloid britanic, sunt complet false.

În ultimele săptămâni cuplul de aur de la Hollywood, numit de presă Brangelina, a fost extrem de ocupat, filmări, ieşiri în oraş cu familia, opere de caritate şi câţiva observatori au declarat că nu au remarcat nimic deosebit în rutina celor doi. Agenda lor devine foarte încărcată în următoarele săptămâni, pentru că îşi pregătesc viitoarele roluri din „The Tourist”, în care va juca Angelina Jolie, respectiv „Lost City of Z”, în care va juca Brad Pitt. În ultimele zile, actriţa s-a aflat la New York pentru a participa la o şedinţă fotografică organizată de revista „Vanity Fair”, iar Brad Pitt a rămas în Los Angeles pentru a participa la teledonul Hope For Haiti Now, iniţiat de bunul său prieten George Clooney. Angelina Jolie şi Brad Pitt au donat împreună un milion de dolari în favoarea victimelor.