Despărţiri ale unor cupluri celebre

• Discreţie • Actorii americani Scarlett Johansson şi Sean Penn s-au despărţit, după o relaţie de numai câteva luni. Zvonurile despre despărţirea lor au început să circule după ce Scarlett Johansson a ales să nu meargă în Franţa, la Festivalul de Film de la Cannes, unde Sean Penn a fost prezent pentru a-şi promova cel mai recent film în care a jucat, ”The Tree of Life / Copacul vieţii”, recompensat cu trofeul Palme d\'Or. În schimb, actriţa americană a mers în New Mexico, unde au început filmările pentru ”The Avengers”, un SF în care Scarlett Johansson şi-a reluat rolul Black Widow din filmul ”Iron Man 2”. Sean Penn, în vârstă de 50 de ani, şi Scarlett Johansson, de 26 de ani, au fost văzuţi pentru prima oară împreună la începutul acestui an, la o petrecere organizată la Los Angeles, după proiecţia filmului ”Black Swan / Lebăda neagră”. Cei doi actori au fost fotografiaţi din nou împreună în public, după câteva zile, când luau masa în oraş. La începutul lunii martie, cei doi actori au fost văzuţi din nou împreună, când şi-au acordat o zi de vacanţă în Mexic. Deşi agenţii de presă ai celor doi susţineau că aceştia sunt doar buni prieteni, Scarlett Johansson se mutase deja în luxoasa reşedinţă pe care Sean Penn o deţine în Malibu. Scarlett Johansson a petrecut multe luni locuind într-un hotel din West Hollywood, după ce s-a despărţit de soţul ei, actorul canadian Ryan Reynolds, în decembrie 2010. Nu se cunosc motivele care au condus la despărţirea celor doi.

• Sentimente rănite • La rândul său, Cameron Diaz s-a despărţit de iubitul ei, jucătorul american de baseball Alex Rodriguez, a declarat o sursă din anturajul actriţei. Deşi actriţa americană a recunoscut în mod public abia luna trecută că are o relaţie cu Alex Rodriguez, se pare că cele două vedete s-au despărţit între timp. Cameron Diaz şi Alex Rodriguez au avut o relaţie marcată de câteva împăcări şi despărţiri, care a început în iulie 2010. Cele două vedete au petrecut mult timp împreună în ultimele 12 luni, presa afirmând, la un moment dat, că actriţa americană s-a mutat la Miami tocmai pentru a fi mai aproape de iubitul ei de 35 de ani. Potrivit unor articole publicate în presa americană, Cameron Diaz le-ar fi cunoscut cu această ocazie şi pe cele două fiice ale lui Alex Rodriguez, Natasha, de 6 ani, şi Ella, de 3 ani. Cu toate acestea, Cameron Diaz a declarat în urmă cu trei ani că nu se grăbeşte să se căsătorească. Actriţa americană se află, în această perioadă, în plin turneu de promovare a celui mai recent film în care a jucat, comedia ”Bad Teacher”, pe afişul căreia l-a avut ca partener pe fostul ei iubit, cântăreţul Justin Timberlake.