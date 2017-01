Despotovski este ultima achiziţie a Tomisului

De ieri, macedoneanul Filip Despotovski se antrenează cu echipa constănţeană Club Volei Municipal Tomis, urmînd să fie al doilea coordonator al triplei campioane naţionale. Despotovski l-a înlocuit pe moldoveanul Marin Lescov, care s-a pregătit cu Tomis timp de o săptămînă, dar nu a căzut de acord cu conducerea clubului asupra termenilor contractului său. Despotovski este binecunoscut publicului constănţean din sezonul trecut, cînd a evoluat de două ori la Constanţa cu echipa Remat Zalău, în campionat şi în Cupa României. „Am venit la o echipă mare, cu performanţe în Cupele Europene. Cred că a fost cea mai bună decizie pentru cariera mea să vin la un club foarte bine organizat, cu un antrenor foarte bun şi cu cel mai valoros lot din România”, a spus macedoneanul în vîrstă de 23 de ani, care în cariera sa a evoluat cinci campionate pentru Rabotnicki Fersped Skopje (Macedonia) şi unul pentru Remat Zalău. „Într-adevăr, fosta mea echipă s-a întărit mult în această vară, dar privind la coechipierii mei de acum, cred că Tomis nu va avea probleme în a cîştiga din nou campionatul şi Cupa României. Însă pentru asta trebuie să ne pregătim foarte bine, pentru că în sport orice este posibil”, a declarat ultima achiziţie a grupării de pe Litoral. Filip Despotovski este şi component al naţionalei Macedoniei, o echipă cu performanţe modeste comparativ cu celelalte selecţionate ex-iugoslave. „Acum sînt titular la echipa naţională, în care am debutat cu cinci ani în urmă, apoi timp de doi ani am fost a doua opţiune pe postul meu. Din păcate, în ultima perioadă am jucat doar în turnee amicale, pentru că echipa noastră nu s-a calificat la Europene”, a explicat Despotovski.