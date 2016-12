Despre alimentația organică

Alimentele ecologice sau organice sunt produsele de origine animală sau vegetală care au fost obținute fără utilizarea substanțelor chimice sintetice sau a componentelor modificate genetic, nu au fost expuse iradierii, iar în urma producerii lor, mediul înconjurător nu a avut de suferit, susțin specialiștii. ”Producția de legume, fructe și carne organice nu folosește substanțe chimice (pesticide, hormoni etc.), la fel ca și cea obișnuită. Spre exemplu, mărul cultivat în mod convențional conține în jur de 30 de substanțe artificiale, concentrate în coajă, chiar și după spălare. Produsele organice conțin cu cel puțin 50% mai multe vitamine, minerale, enzime și fitoelemente comparativ cu cele convenționale”, a explicat, pentru Agerpres, nutriționistul Lygia Alexandrescu. Tot ea a spus că, în vreme ce cromul este un micronutrient deficitar în dieta modernă și se află mai concentrat cu 78% în alimentele ecologice, seleniul este un antioxidant puternic care ne protejează de radicalii liberi și are un nivel de concentrare în alimentele organice mai mare cu 400% față de cele convenționale. Calciul are biodisponibilitate cu 70% mai mare în alimentele ecologice. Litiul, folosit în tratarea diverselor forme de depresie, este cu 200% mai concentrat în alimentele ecologice, iar magneziul necesar sistemului muscular, cu 140%.