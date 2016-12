Despre alimentele fără grăsimi

Medicii spun că alimentele fără grăsimi sunt, în principiu, bune, dar numai atâta vreme cât ai grijă să oferi, totuşi, organismului şi grăsimile de care are nevoie, grăsimi considerate a fi sănătoase. Ele sunt absolut esenţiale pentru un organism sănătos, specialiştii afirmând că multe reduc riscul de afecţiuni cardiovasculare şi îmbunătăţesc starea de spirit, în special, consumate, însă, cu măsură. De regulă, multe persoane văd alimentele fără grăsimi ca pe unele din care au voie să mănânce nelimitat, ceea ce este greşit, deoarece, în cazul multora dintre ele, există un plus de zahăr sau sodiu pentru a compensa gustul pierdut din pricina absenţei grăsimilor. În plus, uneori este mai săţioasă şi gustoasă o prăjitură cu grăsimi decât câteva fără, şi te ajută şi să rezişti tentaţiei de a mânca în exces. De asemenea, decât să consumi un sos pentru salată fără grăsimi, care are cantităţi mari de zahăr şi sare, mai bine amestecă două linguriţe de ulei de măsline cu suc de lămâie şi pune-le peste salată.