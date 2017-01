Despre Autostrada Soarelui: „Nu suntem în țara lui Dorel“

Autostrada Soarelui (A2), mai exact porțiunea Drajna - Lehliu, nu se va închide pentru reparaţii în plin sezon estival, iar lucrările vor începe cel mai probabil din septembrie, a dat asigurări ministrul Transporturilor, Dan Costescu, prezent marți, 29 martie, la Constanța. Asta după ce Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) a anunțat că alocă 46,5 milioane lei (10,4 milione euro) pentru reabilitarea a 40 de kilometri din Autostrada Soarelui, tronsonul Drajna - Lehliu, în urma unei licitaţii. Tot reprezentanții CNADNR au revenit cu explicații și au spus că lucrările nu vor demara în această vară, asta după ce patronatele din turism le-au sărit în cap, susținând că lucrările vor paraliza turismul de pe litoral dacă vor închide o bucată din A2. ”Acel tronson nu a mai fost reabilitat din 2008. Practic, el are 6 ani durată de viață. Iată că până acum au trecut mult mai mulți ani și se va trece la reabilitare, care înseamnă frezarea straturilor asfaltice pe o grosime de 12 cm şi realizarea straturilor de legătură şi a celui de uzură”, a declarat Costescu. Ministrul a spus că reabilitarea tronsonului Drajna - Lehliu nu poate începe mai devreme de 6 luni, pentru că atât durează licitația. Foarte încrezător în felul în care autoritățile din România își fac treaba, de parcă pe drumurile noastre se merge ca pe roate, demnitarul a spus că ”nu suntem în țara lui Dorel”. De parcă nu România este țara care nu are decât câteva sute de kilometri de autostradă, și aceia proști făcuți. Drept urmare, asistăm tot mai des la situații în care autostrăzile se crapă imediat după ce au fost inaugurate. ”Reabilitarea nu se va face în sezonul estival pentru că nu suntem în țara lui Dorel. Ea (reabilitarea - n.r.) cade tocmai bine după sezon”, a explicat ministrul. În schimb, el a ținut să precizeze că pe toată lungimea autostrăzii se va lucra în această primăvară. Vor fi lucrări de astupare a gropilor, practic de cârpire a drumului, mai ales că multe porțiuni de pe A2 arată ca după bombardament. ”Nu se va face decât strictul necesar. Pentru porțiunile unde se vor face rașchetări în toamnă nu are rost să demarăm lucrări decât acolo unde este necesar”, potrivit ministrului Transporturilor.