Despre batoanele energizante

Multe dintre batoanele energizante conţin făină albă îmbogăţită, sirop de porumb bogat în fructoză, sau alţi îndulcitori, grăsimi saturate şi puţine fibre. În plus, adaugă cam 300-400 de calorii la cele zilnic consumate, ceea ce este destul de mult. Dacă vrei neaparat un baton energizant, optează pentru unul care are 200-300 de calorii, în cazul în care îl mănânci în locul unei mese, şi pentru unul de 150 de calorii, în cazul în care îl consumi ca şi gustare. De asemenea, foarte important este să citeşti lista de ingrediente şi să alegi unul care să aibă cât mai puţine, iar printre primele să se afle diferite tipuri de cereale integrale - orez brun, făina integrală de ovăz sau grâu. În plus, optează pentru cel puţin două din următoarele cerinţe: să aibă mai puţin de 15 grame de zahăr, mai puţin de două grame de grăsimi saturate, cel puţin trei grame de fibre şi cel puţin cinci grame de proteine. Dacă nu găseşti un baton cu atât de multe proteine, îl poţi combina cu un pahar de lapte dulce cu conţinut scăzut de grăsime sau cu o felie de brânză cu conţinut scăzut de grăsime.