Despre Constituţia SUA, la Constanţa

American Corner Constanţa va organiza, pe 26 februarie 2010, începând cu ora13:00, activitatea cu tema „The Constitution Of The United States”, care va fi deschisă cu o prezentare în Power Point de către lect. dr. Raluca Rogoveanu din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea „Ovidius”. La activitate vor participa elevi de la Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”, însoţiţi de profesor de limba engleză, Andaluzia Poşircă. Elevii vor dezbate punctele importante din Constituţia SUA, vor primi câte un hand-out care cuprinde istoria Constituţiei, informaţii despre Curtea Supremă, Carta Drepturilor Omului, date importante din trecut, un glosar de termeni, un test quiz, citate, rebus şi titluri de cărţi pe acest subiect. Va urma vizionarea filmului documentar The Congress. Toţi participanţii vor primi de la Rodica Toma, coordonatorul American Corner, broşuri şi reviste care descriu cultura, viaţa şsi valorile din SUA.