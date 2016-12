Despre Dorel

Până mai ieri, un anonim notoriu, Dorel a ajuns un personaj emblematic într-o ţară extrem de anormală, repet, precum ţărişoara noastră. E drept, a ştiut să fructifice din plin starea de lucruri generată de lehamitea emanată de Bulă, eroul preferat al celor care ascultau “Europa Liberă” cu paharul lipit de peretele vecinului. Lider autoritar al prostiei, incluzând aici toate meandrele ei, Bulă s-a lăsat mişeleşte pe tânjeală. Desigur, decisivă a fost starea personală de automulţumire. Bulă a fost convins că, în materie de prostie, cretinism şi ipocrizie, nu va avea niciodată un adversar pe măsura sa. Practic, în ultima vreme, trăia doar din amintiri. Câteva bancuri răsuflate cu filon stalinist şi iz de lac rusesc, mici ghiduşii, imitaţii pe replici spuse de Iţic şi cam atât... În comparaţie cu Bulă, noul nostru personaj, mă refer la Dorel, a devenit, în scurt timp, o autentică vedetă de televiziune. Ce-i drept, îl prinde de minune chestia asta. Ca simbol al prostiei, i se potrivesc la fix scenariile în care joacă, trebuie spus, cu o naturaleţe debordantă. Dincolo de faptul că este prost de-a binelea, pentru că şi mama natură are anumite limite, Dorel reprezintă o sursă inepuizabilă de inepţii şi jocuri de scenă adecvate politichiei. Bulă, în epoca sa de glorie, se limita doar la replicile sale idioate şi de un cretinism rar întâlnit pentru specia lui. Dorel este mult mai spontan, ştiut fiind faptul că, în conjunctura actuală, învinge cel cu replica mai dură. Faţă de Bulă, domnul Dorel este deosebit de expresiv, fiind în stare să mimeze toate anotimpurile. De pildă, când face pe el pe neaşteptate, cu efectele colaterale care decurg de aici, este suficient să te uiţi la mutra lui. Are o faţăăăăăăăă... Dorel lucrează pe faţă. Face o trăznaie în văzul lumii şi nu se opune organelor în drept. Zâmbeşte ca un idiot în faţa camerelor de luat vederi şi, dacă nu-l scoţi din priză, rămâne aşa... Bulă a fost exponentul prostiei şi idioţeniei de subteran. Practic, nici atunci, nici acum, nimeni nu i-a văzut faţa. În aceste condiţii, este extrem de dificil să stabilim identitatea prostului autentic. Până la Dorel, pe tema asta, s-au făcut tot felul de comentarii lipsite de elemente concrete. Din acest motiv, în anumite situaţii, Bulă a fost tratat ca un personaj fictiv. În privinţa lui Dorel, însă, nu există suspiciuni. În permanenţă, are grijă să se evidenţieze prin tot felul de fapte şi gesturi hilare. Fie sparge cu târnăcopul o conductă de gaze, fie demolează din greşeală un imobil prăpădit, fie, ca să prindă o muscă, distruge geamurile din locuinţa sa personală. Iată de ce continui să susţin că, în comparaţie cu Bulă, el este cu mult mai expresiv. Dorel constituie dovada palpabilă că, la noi, prostia nu doare. Din punct de vedere fonic, vorba aia, stăm foarte bine...