Despre gunoi cu... ministrul gunoaielor

S-a prins şi ministreasa Mediului, Cristiana Pașca Palmer, la câteva zile după ce instituţia pe care o conduce a emis nişte rapoarte în acest sens, că... România nu are un sistem funcțional de reciclare a deșeurilor! Până aici e bine. De aici încolo nu mai e, căci sus-numita oficială nu mai are nicio scuză pentru tâmpenia care urmează: „în materie de gunoaie, este nevoie de o mai mare conștientizare publică”. Pe bune? Şi cum faci asta, ne-am fi putut întreba. Dânsa cu siguranţă nu ne-ar fi răspuns. „Suntem foarte în urmă la colectarea selectivă a deșeurilor față de ce se întâmplă în țările din vestul Europei. Există legislație și resurse financiare prin programele de la UE. Cu toate acestea, sistemul de reciclare a deșeurilor nu funcționează în România. Cred că în materie de gunoaie este nevoie de o mai mare conștientizare publică, iar publicul, odată conștientizat, trebuie să aibă la îndemână o infrastructură. Publicul trebuie să aibă șansa să colecteze de acasă, nu să meargă la trei străzi mai încolo să arunce gunoiul”, a declarat ministrul Mediului. Fără comentarii!