Despre impertinenţă...

Există în urbea noastră nu numai baroni, ci şi baronese. Nu toate moştenesc titlul după soţ. Cu alte cuvinte, nu toate sînt soţiile respectivilor baroni. Baronesele unora dintre ei sînt... amantele. Între baron şi amantă apar adeseori discrepanţe vizibile de doctrină şi religie. Amanta cămătarului, de pildă, stă la bloc, dar nu mănîncă porc! Există însă în urbea noastră o baroneasă specială. Cam multe “specialităţi”, ce-i drept, într-un oraş îngheţat de... interese! Istoria acestei baronese seamănă foarte mult cu biografia parveniţilor care ne sufocă acum cu democraţia lor originală. Dintr-o femeie anonimă a ajuns ditamai baroneasă! Şi cum credeţi că a reuşit acest lucru? Simplu, jucînd hora frăţiei, numită, mai nou, hora şmecheriei. A ştiut noua baroneasă, pînă mai ieri, simplă băgătoare de seamă, cu cine să se încingă în joc, cum să dea aprig din picioare ca să duduie şi podeaua intereselor ei. Se joacă, după cum poate aţi observat, cu foc în urbea noastră hora hoţiei. Avem dansatori de un înalt profesionalism la acest capitol, artişti desăvîrşiţi. S-a dus vremea... căluşarilor! Acum se joacă hora păpuşarilor. Dansează cu patimă pe sfori păpuşarii urbei noastre. E hora trasului în piept. A ajuns baroneasa, despre care vă vorbesc, ce nu visa ea pe vremea comerţului socialist, “fruncea” urbei. Şi-a întins fustele mari pînă dincolo de uşile administraţiei locale. Cine să-i mai sufle în ciorbă? Ventilatorul, că bietul cetăţean nici nu-i mai trece prin faţă... Aşa ne trebuie, dacă noi nu am fost în stare să învăţăm dansuri populare şmechereşti, nu am ştiut cu cine să învîrtim hora frăţiei şi a şmecheriei. Nu ştiam eu de ce baroneasa are, ca toţi parveniţii din urbea noastră, greţurile ei şi de ce strîmbă tot timpul din nas în prezenţa amărăştenilor. M-am dumirit abia după ce am văzut cu cine şi-a dat ea mîna în afaceri, treburi ale urbei şi diverse alte învîrteli. Iată, mi-am zis, de unde i se trage imunitatea. Stă baroneasa ca la coafor sub cupola imunităţii. Ne-a transformat pe toţi în bigudiuri. Cînd se supără pe amărăşteni, dar ce aveţi cu ei, stimată doamnă, scutură cu furie din cap şi ţipă “Praf te fac”. Şi cînd te gîndeşti că şi astăzi amărăşteanul reprezintă “carnea de tun” în materie de furat la cîntar, fie el şi electronic. Tupeul de baroneasă se ia. E, cum să zic, un soi de molimă. În cazul nostru, se transmite de la subordonat la subordonat. Foste lucrătoare paşnice, blînde şi umile, s-au transformat, greu de crezut, în tupeiste notorii. S-au dus dracului cei şapte ani de acasă, bunul-simţ şi grija faţă de cetăţean. Dacă aţi vedea cum se umfIă în unele cucoane silicoanele impertinenţei, cum mătură dumnealor cu clienţii şi beneficiarii pe jos! Le-a intrat baroneselor mai mici, pentru că ce este mai periculos decît scoaterea bruscă a prostului la lumină, că baroneasa şefă poate să stea cît doreşte dumneaei cu fundul pe lege. Exact cum stai pe un butoi. În cuibul baroneselor, inspectorii şi echipele de control intră doar ca să-şi bea cafeaua şi, după caz, fiind vorba de foruri mai importante, să-şi ia şpaga. Alţi reprezentanţi de instituţii trec pe aici ca să-şi sărute pe obrăjori soţia, angajata baronesei. Sînt dintre cei care, din cauza democraţiei, nu mai poartă chipiu, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să nu mai apere legea. I-a intrat în cap baronesei speciale că nimeni din urbea asta nu îndrăzneşte să-i facă nici măcar o mică morală... Dar ştie dumneaei ce este aceea morală şi cu ce se mănîncă ea? Mă uit la ăia cu care face afaceri şi nu mă mai mir de nimic. Vorba aia, spune-mi cu cine faci bani ca să-ţi spun cine eşti! Spun unii că ridicarea la rang de baroneasă e un semn al emancipării femeii (FMI). Prostii. Cînd ajunge o caţă baroneasă s-a ales praful de tot! Sînt aşa-zise doamne în urbea noastră care fac mare caz de funcţia bărbatului sau a amantului. Abuzează mişeleşte de poziţia acestora în societate. Baronesele au transformat burghezia din urbea noastră într-un buldog scîrbos. Cui să te plîngi că te-ai săturat de atîtea excese şi abuzuri? Lui... Mutu? Un om cinstit, salariat la stat, care s-a străduit să-şi facă datoria corect, în spiritul legii, mi-a spus: “Habar nu ai în cine dai astăzi. Sare cîte o baroneasă în capul tău şi te ameninţă cu relaţiile ei sus-puse. Ca să nu spun că e cîte o fufă...”.