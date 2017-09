Despre masonerie, cu şefii IJ şi DNA

Șeful Inspecției Judiciare (IJ), Lucian Netejoru, a contestat în instanță soluția Direcției Naționale Anticorupție (DNA) de clasare a dosarului în care s-au efectuat cercetări cu privire la nespecificarea, în declarația sa de interese, că ar fi făcut parte din masonerie. "Sunt împuternicit de inspectorul-șef să vă comunic faptul că a formulat plângere la instanță împotriva soluției DNA. În opinia inspectorului-șef, orice apreciere venită din partea unui magistrat cu privire la o cauză aflată pe rol contravine normelor deontologice", a declarat luni, purtătorul de cuvânt al IJ, Alin Alexandru. Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că Lucian Netejoru a contestat decizia DNA în instanță pe motiv că faptele lui nu există, și nu că acestea au fost prescrise. Luni, într-un interviu la Europa FM, procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat că procurorii au constatat că inspectorul-șef al IJ a făcut parte din masonerie și nu a declarat acest lucru, însă cauza a fost clasată pe motiv de prescriere a faptelor. "Nu a fost niciodată începută urmărirea penală in personam, s-au făcut verificări doar cu privire la faptă. În urma verificărilor, noi am constatat că într-adevăr inspectorul-șef a făcut parte din masonerie, într-una dintre declarații nu a declarat acest lucru, deși era obligat, am dispus clasarea pe motiv că faptele s-au prescris și am sesizat Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la această situație", a precizat Kovesi.