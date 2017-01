Despre murãturile politice

E sezonul murãturilor. Au, iatã, şi murãturile un sezon al lor, chiar o epocã! Nu ne referim strict la gogonelele, gogoşarii şi castraveţii de pe tarabã, mult mai importante în aceastã perioadã pentru existenţa noastrã. Pentru unii, însã, murãturile, cele de pe tarabe, au urcat rapid la rangul de produse de lux. Nici nu visau ele, în anii puterii populare, la o asemenea ascensiune! Cine se uita pe vremuri la o biatã murãturã? Cine se apleca sã adune de pe jos o capia analfabetã? Sau un castravete? Acum au ajuns unii sã vîndã castraveţi la grãdinar! Bietul grãdinar! Aproape cã şi-a pierdut obiectul muncii! A ajuns sã cumpere de la toţi, castraveţii pe care cu mult sîrg îi cultiva el într-o altã epocã! De necrezut, oamenii noştri politici au ajuns cei mai mari vînzãtori de castraveţi la grãdinar. Abia fac faţã grãdinarii la valul de vînzãri de castraveţi! Mulţi se plîng cã nu au unde sã îi mai depoziteze, cã duc lipsã de lãdiţe şi de spaţii. Nimeni nu ştie însã unde cultivã politicienii noştri castraveţii pe care îi vînd la grãdinar! Pe ce tarlale, în ce zone, ce îngrãşãminte folosesc, ce tehnici, de obţin, de la an la an, numai producţii record! Deşi ne aflãm în faţa unui veritabil fenomen, pentru cã, în anii democraţiei noastre originale am devenit ţara cu cei mai mulţi castraveţi vînduţi pe cap de grãdinar, autoritãţile manifestã o pasivitate greu de explicat. Ba, mai mult decît atît, s-au dedat la tot felul de diversiuni. Pentru a acoperi vînzãrile ilegale de castraveţi la grãdinar, s-a lansat versiunea propagandisticã, mult vehiculatã în aceste zile, cu culturile politice. Cum cã ele ar fi apãrut spontan, aduse de ploi! În fapt, e vorba de alţi castraveţi vînduţi la grãdinar, dupã 2-2 cu Bulgaria. E sezonul murãturilor. De acriturile care ne otrãvesc nouã viaţa nu scãpãm în tot timpul anului. E plin ochi Parlamentul de murãturi politice. Stau frumos rînduite în bãnci, ca într-un borcan. Asezonate şi cu cîte un castravete printre ele. Cei cu nasul roşu ţin loc de morcov, pentru partea artisticã. Lipseşte doar specia cu salata în barbã, în rest, totul e dupã reţetã. Murãturi acre. Altele sînt de-a dreptul nesãrate, prin prisma legilor adoptate în ultima vreme. Sînt şi murãturi trecute. Deşi a trecut de multã vreme epoca lor, totuşi, iatã, se menţin în... borcanul parlamentar sau în butoiul guvernamental. E drept, sînt murãturi fãrã vlagã. Faţã de cele de pe tarabã, murãturile parlamentare au imunitate, chiar dacã, uneori, poporul pofteşte sã-şi înfigã colţii în bucile lor. În borcanul parlamentar sînt şi pepeni puşi la murat. La început, cînd şi-au început cariera parlamentarã, la început de mandat, cum s-ar zice, erau verzi, pe urmã, de lene, s-au înroşit. Pîrîie dacã îi pui la treabã. Dupã comportament, existã şi cîteva capia, din vechea gardã, care au cãpiat de cînd au ajuns la Putere. Cînd ei tocmai îşi pregãteau borcanele pentru Opoziţie! Pentru cã nu prea umblã nimeni în borcanul lor sau pentru cã cineva l-a uitat deschis, Puterea s-a aglomerat de neaveniţi! Dupã ce Alianţa a ajuns la Putere, şi-au fãcut apariţia primele murãturi. În fond, aceleaşi murãturi ce ne acresc viaţa de amar de vreme!