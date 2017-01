Despre orgoliu şi artă cu Florin Zamfirescu

Florin Zamfirescu este un artist care nu mai are nevoie de nicio prezentare, o personalitate în domeniul actoriei. Provenind dintr-o familie de preoţi, Florin Zamfirescu şi-a dorit să devină actor de la şase ani, într-o perioadă în care încă mai existau idei preconcepute în ceea ce priveşte condiţia artistului. La cei 61 de ani împliniţi de curând, în luna aprilie, privind retrospectiv, actorul nu regretă nici acum alegerea făcută şi ar lua-o de la început.

„Dacă m-aş mai naşte o dată, m-aş face actor şi dacă m-aş mai naşte de mai multe ori, m-aş face tot actor. Îndrăznesc să spun că aş face această meserie iar şi iar, pentru că în relaţia mea cu oamenii, cu publicul, cu mine însumi, în chinurile pe care orice actor le traversează, l-am găsit pe Dumnezeu”, a mărturisit Florin Zamfirescu. Cu toate acestea, Arta Actorului este şi... magie, după cum subliniază: „Eu cred că teatrul este relaţia omului cu omul. Nu există magie mai adevărată decât cea care se petrece între un om şi celălalt om, singurele momente magice pe care le putem trăi sunt atunci când cineva, pe scenă, are o ardere şi când cineva, în sală, are o curiozitate”.

Prof. univ. dr. la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografie „Ion Luca Caragiale”, căreia i-a condus destinele în calitate de rector, actorul le împărtăşeşte studenţilor din tainele Artei Actoriei. Reputatul artist şi profesor îi îndeamnă pe viitorii actori să fie orgolioşi. Acest îndemn l-a dat, cu generozitate, şi studenţilor Facultăţii de Arte a Universităţii „Ovidius”, în cadrul simpozionului internaţional „Tradiţie şi inovaţie, identitate şi globalism în arta contemporană”.

„Tot ceea ce am făcut nu a fost sub imboldul unui orgoliu neţărmuit. Am descoperit, pe parcurs, diferenţa dintre orgoliu şi vanitate. Ştiu că orgoliul este un defect, iar vanitatea este un defect mult mai mare. Dar ştiu că nu există artist care să nu fie orgolios. Nichita Stănescu îmi spunea: ‚Bătrâne, un artist nu poate fi niciodată decât rece şi impersonal, dar nu poate fi modest’”, a mărturisit actorul Teatrului Odeon, recent, la Constanţa, în cadrul ceremoniei de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius”.

Pentru reputatul profesor, talentul înseamnă „supra-energie”, asumându-şi rolul de a depista această stare de incandescenţă spirituală la cei care îşi doresc să-şi dedice viaţa artei. „Teatrul este ori foarte uşor, ori imposibil de făcut. Dacă ai dăruire, dacă ai credinţă, dacă ai talent, e foarte uşor. Dacă nu ai toate astea, e foarte greu. Şi asta e sarcina noastră, a pedagogilor, să avem grijă ca tinerii care aspiră la teatru să fie opriţi la vreme, pentru a nu-şi rata viaţa. Un om care are doar pasiune şi nu are date pentru această pasiune este doar veleitar”, este convins Florin Zamfirescu.