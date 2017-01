Despre palavragiu...

Cunoaştem metehnele palavragiului specializat în verzi şi uscate. Dacă ar face chestia asta în plan personal, nu ne-ar deranja câtuşi de puţin. Ca politician însă, ne priveşte şi ne costă pe toţi pierderea de timp a palavragiului… Asta, după cum ne-am prins, spune verzi şi uscate. Din punct de vedere muzical, este un trombonist fără pereche. De altfel, îl dau de gol urechile clăpăuge. Palavragiul vorbeşte mult şi nu face nimic. Doar gura, şi aia puturoasă, e de el. Ca o caracteristică de bază, se remarcă printr-un torent verbal fără precedent. Când e în călduri, se manifestă ca o mahalagioaică în vervă. Te copleşeşte de-a dreptul cu torentul său verbal! În aparenţă, pentru că altfel nu ai cum să-l identifici, palavragiul este posesorul unei veritabile bogăţii de cuvinte. Aiurea. În ciuda torentului său verbal ieşit din comun, palavragiul nu spune nimic. Intervenţiile sale, ca politician, sunt lipsite de conţinut şi mesaj. Apă de ploaie. Apă de ploaie, apă de ploaie, nu zic, dar nici măcar la irigaţii nu poate fi folosită! Ca îndeletnicire de bază, palavragiul toacă în draci verzi şi uscate. Din acest punct de vedere, funcţionează ca o maşină. Cât este ziua de mare, dă din gură ca o moară stricată. În materie de bârfă, nu scapă nimeni din raza lui de acţiune! Palavragiul se străduieşte să lase impresia că dumnealui le ştie pe toate. Chipurile, nu există subiect pe care să nu fie în stare să-l abordeze! În realitate însă, după cum viaţa ne-o demonstează, clămpăne doar verzi şi uscate. Palavragiul poate fi văzut adeseori în fruntea unor instituţii ale statului. La Guvern, de pildă, bate câmpii. Din această cauză, a fost propus pentru portofoliul de ministru al Agriculturii. Dumnealui, modest din fire, s-a cerut mai sus… Şi a ajuns. Palavragiul face parte din promoţia celor instruiţi la Ape. După modelul câmpiilor, bate apa în piuă. E drept, fac şi alţii chestia asta, dar nimeni cu atâta năduf. Ca şi în cazul altor specimene de politicieni, palavragiul pierde întotdeauna firul discursurilor sale tembele. Pleacă de la un subiect şi ajunge la altul, atenţie, fără nicio legătură cu introducerea! Pe parcurs, pentru că este lovit în freză, i se rupe deseori firul. Palavragiul are gura mare. Într-o adunare de orice fel, poate fi foarte repede identificat. Pur şi simplu, ca să vă faceţi o idee, trăncăneşte fără noimă. În multe situaţii, este enervant. Chiar dacă nu ai chef de vorbă, se ţine scai de tine. Dacă nu îi asculţi pălăvrăgeala, rişti să fii etichetat în fel şi chip. Când are capsa pusă, şi asta se întâmplă destul de des, pălăvrăgeala lui se transformă în bălăcăreală, inclusiv la adresa democraţiei. Vorba aia, nu te mai spală toţi afluenţii Dunării! Palavragiul, ca şi alţi deştepţi din clasa politică, nu suportă să fie contrazis. Preventiv, ca să evite o astfel de situaţie, promovează monologul în toate domeniile de activitate. Cu alte cuvinte, vorbeşte singur!