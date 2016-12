Despre perdele...

Mai nou, ministreasa Turismului a dat în boala perdelelor. Cu sau fără franjuri. Paradoxal, franjurii au devenit apanajul politichiei. Candidaţii la preşedinţie se ameninţă reciproc că se fac franjuri. Evident, după modelul samurailor troglodiţi. Deşi nu a început campania, se aud strigătele lor de luptă. Ce mai, samurai în toată regula! Ăştia, dacă partidul le cere imperativ, fac perdeaua aşchii după modelul firului de păr tăiat în patru. Perdeaua este fasonul Elenei termale. După poşete şi pantofi de lux, a trecut la perdele. Tot de lux. Sîntem ţara perdelelor pierdute. În politică, de amar de vreme, se poartă perdeaua de fum. Cu toate acestea, în instituţiile sale de bază, sînt ignorate regulile privind paza incendiilor. În cazul perdelelor de fum, trebuie musai respectate anumite reguli. În primul rînd că, mai ales în politică, nu iese fum fără foc. Dacă iese fum, urgent, chiar foarte urgent, trebuie adusă tulumba. Cînd avem de-a face cu o perdea de fum, trebuie căutată sursa. Mai bine zis, focarul. Altfel, atenţie, se poate întinde în luminiş. Perdeaua de fum este agreată chiar şi de preşedinte. Sînt zile cînd ferestrele de la Cotroceni emană mult fum. Se pun perdelele de fum. Fără ele, prezidentul nu are nicio şansă la alegeri. Se înţelege de ce, în această perioadă de adînci prefaceri, prezidentul a solicitat triplarea stocurilor sale de perdele de fum. Pe timp de criză, pot fi folosite şi ca artificii. Totul e să fie pomenite. Doamna Udrea îşi pierde vremea cu ele, sărmanele perdele! Politicienii vor să o vadă cocoţată cum atîrnă perdele. Pune perdele cu nuiele sau le agaţă în vergele. Hai la perdele colorate şi parfumate! A trecut la moda perdelelor de lux, că tot nu are cu ce să se laude ministerul pe care îl conduce! Cînd nu ai rezultate pe măsura angajamentelor luate, tragi perdelele. Chiar dacă miroase, mai bine să nu se vadă! Acoperă unii ce au făcut cu perdele. Hai la perdele antifonate. Pst, să nu se audă ce vorbim. Ciocul mic şi ochii la perdele! Din punct de vedere al celor de la Mediu, perdeaua absoarbe tot. Ochii la perete. Spuneam că ministreasa blondă a dat în boala perdelelor. Cumpără perdele în draci! Ce-i drept, frumos colorate şi oxigenate. Are, nu are treabă, pune perdele. Cînd nu croşetează sau uită să pună gogonele, se joacă prin perdele. Practic, nu face un pas fără perdele. În anumite circumstanţe, vorbeşte cu perdea. Ca politician, provoacă perdele de fum. Cînd ţara arde, ministreasa vrea să cumpere perdele, poate şi mărgele, de mii de euro. Noi nu avem ce pune pe masă şi Ministerul Turismului se îngroapă în perdele! La noi, turismul, în general, este o activitate deosebită, cu un accent parşiv pe mistere şi perdele. Degeaba o acuzăm pe Udrea. Fraţilor, nu este o modă nouă. În politică, după cum ne-am convins, se poartă camuflajul cu perdele. De pildă, cu ele se acoperă scroafa moartă din gojder. În semn de adîncă preţuire... A luat avînt turismul cu perdea. De pildă, cel din pînză de Damasc.