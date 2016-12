Despre politica apolitică și demagogia de doi lei, cu Alina Gorghiu

15:04:41 / 13 Februarie 2015

Copie palida a lui Udrea

Foarte grabita aceasta Gorghiu, la politica nu se pricepe dar sta mai mult in calea lui Blaga, nu are nici un program de masuri dar vrea ceva...pe linga proaspatul Iohaniss, care a si inceput sa incaseze la nici doua luni de la preluarea mandatului prin "dezamagirea" cu privire la votul senatorilor (corect in opinia mea), fata de Vosganian. In acest fel si actualul presedinte prin politica defectuasa pe care incepe sa o aplice va sfirsi ca si Emil Constantinescu, adica: "Sunt scirbit".