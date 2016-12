Despre starea de suspendare

De câte ori se simte strâns bine cu uşa, prezidentul se bagă iute în debara şi îmbracă, în ciuda caniculei de afară, blana lupului moralist. E drept, bine năpârlită şi peticită. În fapt, indiferent de anotimp, prezidentul preferă blana lupului moralist în integritalitatea ei, ţinând cont de numărul mare de conflicte pe care le generează domnia sa. Într-un fel sau altul, indiferent din ce punct de vedere punem problema, blana lupului moralist, evident, cu domiciliul în pădure, reprezintă ţinuta sa tradiţională de muncă. În cazul său, blana este dotată cu toate ustensilele necesare şopârlelior de clasă mondială. Nu e de mirare, doar ştim cu toţii cu ce se ocupă prezidentul în epoca sa de glorie. Sub un impuls de emanaţie patriotică, domnul prezident a ţinut, deunăzi, să ia apărarea Constituţiei, avertizându-i pe liderii unor partide că s-ar putea să le-o coacă! De necrezut, peste noapte, prezidentul a devenit un cavaler blând şi cu maniere! Într-o anume perioadă istorică, prezidentul îngâna Constituţia şi o interpreta după cum îi venea lui bine! Şi, când nici nu ne aşteptam, a întors foaia! Să vezi şi să nu crezi de ce este în stare blana lupului moralist din pădure! După ce a luat-o peste picior în câteva rânduri, acum, se erijează în apărător! Doar că nu-i numeşte golani pe adversariii săi politici! La fel s-a întâmplat şi cu Justiţia. Când o ţinea pe genunchi, când o scăpa sub masă! Când o lua la ture, când o drăgălea! De câteva ori, în faţa naţiunii, i-a dat mai multe bobârnace. Direct în nas. I-a pus şi câteva piedici elementare. Aşa, ca să ştie toată lumea cine este jupânul! Când se alintă în propria ideologie, arată ca un cneaz supărat. În astfel de momente, e bine să nu stai în calea lui! După ce a jucat cu Justiţia bambilici până a făcut plici, acum, joacă rolul apărătorului legii! Ha, ha, ha. Nici chiar aşa! Îi acuză pe liderii unor partide, care au alergie la blana lupului moralist, că hărţuiesc Justiţia nejustificat! Ce ţie nu-ţi place... La semnalul dat de şeful lor, tot mai mulţi lupi moralişti strigă la unison că la mijloc este vorba de o... lovitură de stat! Ca să vezi şi să nu crezi! Ascuns sub blana lupului moralist, pe care de multe ori o foloseşte şi pe post de glugă de coceni, prezidentul simte deja trepidaţiile suspendării din funcţie. Ca să nu se dea de gol că îl doare, mimează grija faţă de soarta Justiţiei, invocând tot felul de scenarii lacrimogene şi de altă factură melodramatică. În realitate, îi tremură jambierele de preşedinte jucător, care, însă, şi-a pierdut al lui ulcior. Care ulcior, se ştie, nu merge de multe ori la fântânâ, precum şi spre alte destinaţii asemănătoare... În mod firesc, după acest nou episod cu blana lupului moralist, urmează suspendarea. Într-o astfel de ipostază, nu mai contează poziţia, fie ea şi politică...