Despre stînga împrejur...

Partidul stînga împrejur îşi are originile de baştină la Ploieşti, locul tradiţional unde o întorc toţi politicienii... Ştiţi cum se spune, cutare a întors-o ca la Ploieşti. În ultima vreme, partidul stînga împrejur a adunat un număr impresionant de membri şi simpatizanţi. În acest nucleu se reunesc fel şi fel de reprezentanţi ai politichiei noastre, cei mai mulţi dintre ei îmbrăţişînd stînga doar cînd le vine lor bine. Ca să semnezi adeziunile în vigoare, e musai să îndeplineşti una din condiţiile de bază ale stîngii împrejur. Trebuie să o dai cotită sau, mult mai simplu, la întors. Cum astfel de apucături sînt comune politicienilor noştri, este de aşteptat ca formaţiunea în cauză să devină cel mai mare partid în vigoare. Nehotărîţii reprezintă rezerva inepuizabilă de cadre. Ei sînt oglinda partidului. Ca metodă de lucru, nu ştie stînga ce face dreapta. Este exact starea de fapt în care ne bălăcim. Partidul stînga împrejur se bazează foarte mult pe talentul celor care se învîrt în jurul propriei cozi. Trebuie să recunoaştem, nu oricine poate face chestia asta cu un înalt profesionalism, pentru că pe novici îi ia ameţeala. Partidul stînga împrejur conduce ţara, motiv pentru care ţine morţiş să ne bage cu de-a sila în cap rolul său conducător. Idealul este reprezentat de lucrurile începute şi neterminate pe plan naţional, veritabile ctitorii ale nucleului despre care vorbim. Partidul stînga împrejur face o bună impresie artistică prin piruetele pe care le efectuează în vîrful cozii, dar nu este eficient. Avem de-a face cu o formă avansată a bătutului apei în piuă, ceea ce nimeni nu a mai reuşit la un asemenea nivel! Partidul stînga împrejur are, cu siguranţă, cei mai mulţi parlamentari. Ei pot fi recunoscuţi cu uşurinţă după poziţia întors în scaune. Discursurile dumnealor se remarcă prin efectul de seră produs de apa de ploaie în exces. La noi, alianţele politice se întemeiază pe nucleul contra al partidului stînga împrejur. Susţinătorii, au sau nu au treabă, sînt contra tuturor! Cică, zic dumnealor, în felul acesta, combat! În materie de credibilitate, nu au două vorbe la un loc. Nu pentru că ar fi peltici, ci neserioşi. În anumite cazuri, pentru a evita excesul doctrinar de stînga împrejur, adoptă mersul racului. Sub conducerea clarvăzătoare a acestui partid, avem toate şansele să ne întoarcem de unde venim. Puţintică răbdare! Un alt eşantion de bază al partidului este reprezentat de traseiştii politici. Pleacă la un partid şi, după aceea, la scurt timp, fac stînga împrejur! Nu mai înţelegi nimic din toată chestia asta! Ca formă de lucru, este preferat talmeş-balmeşul autohton. Cum se întîmplă în economia noastră şi în alte domenii de activitate... Să luăm, de pildă, protecţia socială. Spun unii că o să trăim bine şi, după ce îşi văd sacii în căruţă, comandă stînga împrejur şi nasul în fund! Partidul stînga împrejur se afirmă plenar negativ în viaţa noastră. Cu astfel de stîngişti, să-mi fie cu iertare, nu avem un viitor prea luminos! Dimpotrivă... Fac diverşi politicieni de doi lei apologia stîngii. În realitate, se învîrt în jurul propriei lor cozi. Cu alte cuvinte, ard gazul de pomană. Am uitat să menţionez că, în ciuda industrializării galopante a ţării, partidul stînga împrejur nu a fost electrificat. Adică nu are o minte luminată!