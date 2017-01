Muzeul de Artă va găzdui, pe data de 1 noiembrie, la ora 18.00, lansarea cărţii „Despre succes. Convorbiri cu Josif Constantin Drăgan\". Volumul cuprinde mai multe interviuri luate fondatorului ButanGas, în decursul mai multor ani, de către gazetari români şi străini. La evenimentul de lansare a cărţii vor lua cuvîntul preşedintele publicaţiilor „Flacăra\", George Arion, secretarul general al Fundaţiei Europene Drăgan din Milano, Guido Ravasi, cîţiva dintre protagoniştii volumului, dar şi mai multe personalităţi implicate în realizarea acestui proiect editorial de anvergură. Manifestarea de la Muzeul de Artă este organizată de Editura RAO şi Fundaţia Europeană Drăgan.

Lucrarea „Despre succes\" grupează 53 de interviuri acordate de profesorul Josif Constantin Drăgan în presa românească şi internaţională, între anii 1954 şi 2005. Volumul adună mai multe mărturii esenţiale despre ultima jumătate de secol şi evocă diferite momente importante din viaţa şi din cariera profesorului Josif Constantin Drăgan.

Interviurile, structurate pe trei domenii: autobiografie, cultură şi economie, evidenţiază consecvenţa exemplară a lui Josif Constantin Drăgan. Potrivit istoricului Guido Ravasi, secretarul general al Fundaţiei Europene Drăgan din Milano, „viaţa profesorului reprezintă un caz unic, excepţional, dar în acelaşi timp, un obiect de analiză şi de studiu care se cere făcut cu multă seriozitate. Astfel că, fiecare dintre noi are ceva de învăţat de la profesorul Josif Constantin Drăgan. Una din cheile reuşitei domniei sale este dragostea pentru cultură\". „Toată viaţa mea este o educaţie. Sînt un adept al educaţiei permanente. Am încercat să trăiesc prin ideile mele, fără a mă baza pe alţii\", mărturisea, într-unul dintre interviuri, profesorul Drăgan. Lucrarea, apărută la Editura RAO, este deja disponibilă în librării, urmînd să fie lansată şi în alte oraşe din ţară. În Bucureşti, prezentarea a avut loc în luna iunie a acestui an.