Despre vocaţia actoriei, cu Ileana Cernat

Lungmetrajul de debut „Felicia, înainte de toate”, semnat de Melissa de Raaf şi Răzvan Rădulescu, a adus în prim plan două actriţe surprinzătoare prin prospeţimea interpretării şi noutatea prezenţei lor pe marele ecran. Interpretarea Ozanei Oancea şi a Ilenei Cernat a pus în evidenţă în oglindă relaţiile complicate dintre mamă şi fiică. O frântură din viaţa Feliciei surprinde momente ce se regăsesc în orice relaţie părinte-copil, indiferent de vârstă sau de alte componente socio-economice sau educaţionale. Ileana Cernat joacă rolul mamei care acceptă cu greu înstrăinarea fiicei sale, care încearcă să îşi asume cu posesivitate un rol important în viaţa acesteia, iar readaptarea la o viaţă în comun este dificilă pentru fiecare dintre ele. Cu o activitate prolifică în teatru, cu 27 de piese montate de-a lungul timpului numai la Teatrul Odeon din Bucureşti, Ileana Cernat este absolventă a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică, Facultatea de Teatru, Secţia Actorie, la clasa profesorilor George Dem. Loghin şi Dem. Rădulescu. Vocaţia actoriei acestei doamne a teatrului românesc îi conferă uşurinţă şi aparentă accesibilitate şi simplitate în interpretarea rolurilor sale, indiferent de complexitatea lor. Nimic nu este însă mai greu de obţinut decât această naturaleţe şi eleganţă interpretativă.

Reporter: Cum vă apropiaţi de personaje în teatru şi cum a fost să vă acomodaţi cu personajul din „Felicia, înainte de toate”?

Ileana Cernat: În teatru, e cu totul altceva pentru că trebuie să te documentezi despre epocă, despre scriitor sau dramaturg, despre perioada în care s-a jucat piesa, dacă este o adaptare. E foarte greu de spus. Eu am avut marea şansă să lucrez mult cu Dinu Cernescu. Am avut trei roluri în piese de Shakespeare din care am extras toată experienţa. Cordelia din „Regele Lear”, Marina din „Pericle” în care am jucat cu Ion Caramitru şi rolul din „Măsură pentru măsură”, o piesă care nu s-a mai jucat la noi decât prin 1920, la Iaşi. Este o piesă foarte grea, complicată, iar spectacolul a fost un eveniment în 1980. Trebuie să studiezi mult, să inventezi, trebuie să încerci să ai mult adevăr în tot ceea ce faci. În film spectatorul trebuie să creadă că lucrurile se întâmplă în timp real. Bineînţeles, şi de pe scenă trebuie să-l faci pe spectator să simtă că participă la drama sau comedia respectivă. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu Răzvan Rădulescu şi Melissa de Raaf, pentru că sunt foarte dedicaţi realismului. Când am dat casting-ul am fost a 50-a actriţă testată pentru rol. Am fost foarte uimită că am primit rolul. După ce am citit tot scenariul, mi s-a părut atât de bun, de realist! Iniţial, nu mi-am dat seama că ei sunt şi scenarişti şi m-am bucurat şi mai tare. Ca să ajungi la un adevăr profund, la această naturaleţe care este de dorit în film, am lucrat mult. În teatru, sigur că se exagerează ca emoţiile, mimica, să ajungă şi la spectatorul de pe ultimul rând. Din acest punct de vedere teatrul se deosebeşte foarte mult de film. Am lucrat cinci săptămâni la interpretare, pe scenariu, dar a fost o bucurie, pentru că în fiecare zi descopeream câte o latură nouă a personajului. Şi am avut şi noi ca actori libertatea să adăugăm ceea ce doream să evidenţiem. A fost un moment de graţie să lucrez la acest film.

Rep. : Această experienţă lasă o poartă deschisă să reveniţi la film?

I. C.: Eu cred că da. Aceşti doi scenarişti-regizori scriu în continuare. Am lucrat foarte bine cu ei şi ne-am împrietenit, ne cunoaştem şi ne placem. (Va urma)