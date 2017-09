„Deșteaptă-te române!“, imnul „proștilor“?

Românii de pe întreg cuprinsul țării au celebrat sâmbătă, 29 iulie, Ziua Imnului Național. Interzis în timpul regimului comunist, imediat după Revoluția din decembrie 1989, „Deșteaptă-te române!“ a fost ales Imn Național al României, fiind consacrat prin Constituția din 1991. Simbol al unității Revoluției Române de la 1848, „Deșteaptă-te române!“ a fost cântat pentru prima dată în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, în 29 iulie 1848. La originea Imnului Național al României se află poemul patriotic "Un răsunet", de Andrei Mureșanu, publicat în numărul iunie-iulie 1848 al suplimentului "Foaie pentru minte, inimă și literatură", pe o melodie culeasă de Anton Pann.

CÂND SE VOR DEȘTEPTA ROMÂNII?

Cu toate că Imnul „Deșteaptă-te române!“ este considerat simbol național, alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului, nu toți românii îl apreciază. Printre aceștia se numără și fostul consilier județean constănțean Cristy Băisan. „Sâmbătă a fost Ziua Imnului Național. Am decis să nu postez vreun comentariu, întrucât am considerat că este o zi de „sărbătoare“ și nu am vrut să „umbresc“ momentul. Totuși, astăzi (duminică, 30 iunie), am să îmi permit să fac câteva remarci cu privire la acest imn național care consider că trebuie schimbat de îndată. De ce consider asta? În primul rând, avem un imn național care ne spune încă de la început că suntem „proști“ și că trebuie să ne „deșteptăm“. Râde lumea de noi! În al doilea rând, și cred că este mult mai grav decât orice altceva, avem un imn național pe care mai mult de 95% din români nu îl știu ca și text complet. În afară de prima strofă, mai departe restul românilor nu îl mai „stăpânesc“. Nici măcar nu îl „ghicesc“! În al treilea rând, avem un imn național care cu greu poate fi cântat... În al patrulea rând, avem un imn național cu mult prea multe strofe, iar în al cincilea rând, avem un imn național care nu reflectă fidel originile noastre. Un imn care încearcă să ne spună că ne tragem doar din Romani și care nu spune nimic despre Daci. În concluzie, avem un imn național care este pentru noi românii o „povară“, și nicidecum un imn care să ne mobilizeze, pe care să îl putem cântă cu mândrie din tot sufletul. România are nevoie de un nou imn național. Are nevoie de un imn național „modern“, al anilor în care trăim, și nu de un imn național care a tot fost „reciclat“ în ultimii 150 de ani. Alături de modificarea Constituției, noul partid politic (pe care Băisan vrea să-l înființeze, n.r.) se angajează să schimbe atât acest imn național, cât și ziua națională“, se arată într-o postare a lui Băisan.