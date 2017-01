Destin frânt la 15 ani

O viaţă scurtă şi un final tragic sunt coordonatele tristei poveşti a unui adolescent de 15 ani, care a pierit într-un accident rutier ce s-a petrecut duminică seară, în jurul orei 20.30. Inconştienţa unui şofer care s-a urcat băut la volan, teribilismul unor tineri şi destinul crud au făcut posibilă această tragedie. Deşi nu avea permis de conducere, Daniel Valentin C., un adolescent de 15 ani, şi-a luat prietenul, Florin Maria, s-au urcat pe scuter şi au pornit la plimbare, urmaţi de alţi trei amici, cu bicicletele. Inconştienţa a fost dusă la extrem: adolescenţii au considerat că este sub demnitatea lor să poarte căştile de protecţie sau vestele reflectorizante, nefiind prima dată când porneau într-o asemenea aventură. Băieţii, toţi din localitatea constănţeană Dulceşti, se plimbau pe Drumul Judeţean 394. La intrarea în comuna 23 August, scuterul a fost lovit de un autoturism marca Opel Tigra, condus de Ion Năstase, de 26 de ani. “Ne îndreptam către 23 August. Ei erau în faţa noastră pe scuter, Florin ocupa locul din spate. Noi îi urmam la o distanţă de aproximativ 20 de metri. Şoferul respectiv a trecut pe lângă noi, pe contrasens, avea o viteză foarte mare, peste 100 km/h. Probabil a vrut să revină pe banda lui şi a pierdut controlul, moment în care i-a lovit în plin. L-am văzut pe Florin în aer, a căzut pe asfalt şi... aia a fost. Am aruncat toţi bicicletele şi ne-am dus direct la ei. Scuterul era semnalizat, avea farurile aprinse, mergea pe margine, încet...”, a declarat un martor al tragediei, Răzvan.

0,85 MG/L ALCOOL PUR Apelurile la 112 au început să curgă, iar la locul accidentului s-au adunat zeci de oameni. Poliţiştii sosiţi la faţa locului l-au testat cu aparatul Drager pe şoferul Opel-ului şi au constatat că acesta avea o alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat; se urcase băut la volan, deşi era responsabil pentru alte două vieţi nevinovate: în maşină se aflau soţia şi fiul său de numai şase luni. Cadrele medicale au încercat să îl resusciteze pe Florin Maria, însă eforturile au fost zadarnice. Daniel Valentin C., rănit şi el în accident, a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internat.

“S-A DUS LA TATĂL LUI” Ieri după-amiază, trupul neînsufleţit al lui Florin Maria a fost adus la locuinţa sa din Dulceşti. Rudele adolescentului, dar şi prietenii acestuia erau adunaţi în faţa casei, pentru a-l vedea pentru ultima dată… Bunica sa, cea care i-a fost familie în ultimii ani, nu poate accepta ideea că trebuie să îşi îngroape nepotul. Durerea este cu atât mai mare cu cât Florin a murit exact la o lună după bunicul său. “Mi-am îngropat copilul în urmă cu cinci ani, luna trecută - soţul, iar acum… trebuie să îmi duc la groapă nepotul… un copil… De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine, că sunt bătrână, şi i-a distrus lui viaţa?! Era un copil rebel, care nu prea asculta, dar era sprijinul meu”, a spus, sleită de puteri, Floarea Maria, bunica adolescentului care a pierit în tragicul accident.

A CUI E VINA? Poliţiştii de la Rutieră l-au escortat pe şoferul Opel-ului la spital, unde i s-au recoltat probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele lui a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, iar pe numele mopedistului - dosar penal pentru conducere fără permis. “Nu s-a luat măsura reţinerii în vederea prezentării cu propunere de arestare preventivă deoarece la acest moment nu s-a stabilit cu exactitate cui aparţine vinovăţia. În urma efectuării expertizei tehnice a autovehiculelor, se va stabili ce conducător se face vinovat de producerea accidentului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului Poliţiei Rutiere, ag. şef adj. Cristina Vasile.