Destin frânt la 17 ani

FRĂMÂNTĂRILE ADOLESCENŢEI. Colegii şi profesorii adolescentei din Năvodari care şi-a pus capăt zilelor aruncându-se în Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari sunt, încă, în stare şoc. Ei spun că nu le-a venit să creadă că Diana Cristina Harpad, de 17 ani, a recurs la acest gest disperat. „La învăţătură era o elevă bună. În clasa a IX-a, ea a fost între primii patru elevi cu o medie generală peste nouă. Avea câteodată unele ieşiri, însă nu de natură disciplinară. A avut unele altercaţii verbale cu câteva profesoare. Motivul era că, aşa cum spunem noi, se trezea vorbind. Eu am o fiică de o seamă cu ea. Au fost colege până în clasa a opta. Când a aflat de acest incident, fiica mea mi-a spus că Diana a mai avut o tentativă de sinucidere. Eu nu văd niciun motiv pentru care să se fi aruncat de pe pod. Până acum o lună, aproape în fiecare zi am vorbit cu mama ei, însă nu am constatat nimic suspect în relaţia lor. Din câte se pare, ceva tot a fost la mijloc. Mama era puţin cam aspră cu ea. Am aflat că, în urmă cu ceva timp, a venit la şcoală şi, fără să mă caute pe mine, i-a certat pe elevi pentru că chiuliseră în masă de la o oră sau două într-o zi de luni. Nu a certat-o pe Diana. Era supărată pe câteva colege cărora le-a cerut să o lase în pace pe fiica ei şi să nu o mai încurajeze să lipsească de la ore. Deci era un conflict între mamă şi fiică“, a declarat dirigintele Dianei, prof. Manole Badea. Mama adolescentei a refuzat să discute despre tragedia prin care trece, pentru că durerea a lăsat-o fără cuvinte.

O FIRE FOARTE VESELĂ. Colegii de clasă ai Dianei spun că au sperat până în ultimul moment să nu fie ea cea care s-a aruncat de pe pod. Ei au mers, a doua zi, pe malul canalului, pentru a vedea pe cine vor scoate din adâncuri scafandrii. Nu le venea să creadă că prietena şi colega lor de clasă a fost în stare să facă un asemenea lucru. „O cunosc din clasa a noua. Era o fata foarte sociabilă şi ne întelegeam foarte bine. Nu era niciodata supărată. Era o fire veselă. Nu îmi venea să cred. Am vorbit pentru ultima dată cu ea vineri. Eram la ora de fizică şi a început să ne facă poze. Din câte am înţeles, cu o oră înainte să se sinucidă, s-a întâlnit cu doua colege. Au discutat câteva minute şi apoi a plecat la biliard unde prietenul ei îşi serba onomastica. Acum încercăm să o ajutăm cât putem pe mama ei. Am mers cu câţiva colegi şi am cumpărat câteva lucruri. Mama ei este foarte şocată de ceea ce s-a înţâmplat“, a povestit Alexandru Sîrghie, un coleg de clasă al Dianei. Colegii adolescentei spun că Diana va fi condusă pe ultimul drum în acest week-end, după ce tatăl ei va reveni acasă din voiajul în care era plecat. Reamintim că, luni seară, Diana Cristina Harpad s-a aruncat de pe podul rutier care traversează Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari. Cu toate că doi şoferi au încercat să o facă să se răzgândească, fata s-a aruncat în gol înainte ca aceştia să o poată prinde. Echipele de intervenţie ale ISU „Dobrogea“ au ajuns în doar câteva minute în apropierea locului în care fata s-a aruncat în canal, însă căutările au fost în zadar. Trupul neînsufleţit a fost găsit a doua zi de scafandrii în apropierea piciorului podului.