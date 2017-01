Destin în lumea celei de-a şaptea arte (ll)

Lungmetrajul „Întîlniri încrucişate” al regizoarei Anca Damian aduce în prim plan o intrigă pe care societatea civilă a ultimilor ani aparent o ignoră. Devenirea personală nu este favorizată într-un climat de perpetuă schimbare în care atenţia individului este distrasă cu uşurinţă de la lucrurile cu adevărat importante. În contextul în care doar succesul obţinut prin orice mijloace este liantul societăţii civile, destinele individuale capătă importanţă numai în funcţie de recunoaşterea aleatorie a unor merite derizorii. Filmul de debut al regizoarei Anca Damian explorează viaţa a şase personaje plasate pe diverse poziţii în ierarhia socială, destine care se intersectează şi sînt afectate unele de altele. Realizat sub forma unui triptic, acest film creionează mai multe perspective ale aceloraşi teme principale. Viaţa la marginea societăţii în detenţie, dar şi pe culmile succesului se loveşte de dificultăţi similare. Incapacitatea de a savura pe deplin emoţiile şi sentimentele oferite de viaţa de zi cu zi este un factor comun tuturor personajelor care se prezintă mai mult sau mai puţin dezrădăcinate în propria lor existenţă. Debutanta Anca Damian spune povestea personajelor sale uneori şovăielnic, uneori cu ambiguitate, dar filmul său reconstituie situaţii şi momente în care orice spectator se recunoaşte. „Întîlniri încrucişate” se numără printre premierele româneşti ale anului 2009, urmînd a fi lansat în cinematografe din 23 ianuarie.

Reporter: Propuneţi o tipologie de personaje destul de rar întîlnită pe marele ecran. Cum v-aţi ales actorii?

Anca Damian: Practic, atunci cînd am făcut distribuţia am avut noroc de actori de care sînt foarte mîndră. De exemplu, Mimi Brănescu nu este un chip nou. Oxana Moravec în schimb este un chip nou, era la primul rol principal, chiar dacă a mai avut o serie de apariţii. Cînd am ales-o, mi-am asumat un anumit risc. Ea joacă teatru, avea alt stil de a lucra. Dar capacităţile ei şi apropierea faţă de personaj mi s-au părut convingătoare. Este un personaj care are o complexitate şi o distincţie neobişnuite. O femeie ajunsă directoare de închisoare este un personaj feminin atipic. Sînt foarte puţine femei care ajung la o astfel de poziţie într-un mediu complet masculin. M-au întrebat la un moment dat actorii care este rolul principal. Sînt şase personaje şi toţi atîţia actori; nimeni nu este numai alb sau numai negru. Binele şi răul se amestecă zilnic în viaţa noastră.

Rep.: Nu aţi scris anume pentru un anumit actor?

A.D.: Întîmplarea face să fi scris pentru un anumit actor, dar acesta nu s-a potrivit. Am chemat acel actor la casting şi mi-am dat seama că rolul nu poate fi al lui.

Rep.: Se simte că personajele acestui film s-au bucurat de afecţiunea regizorului.

Cum aţi lucrat cu actorii?

A.D.: Pentru mine a fost principala provocare. Pînă acum nu am mai lucrat cu actori. Eram la prima experienţă de acest tip şi trebuie să recunosc că a fost destul de complicat. Este o zonă în care sînt unii care lucrează ani de zile şi se crează o experienţă care contează. L-am ales pe asistentul meu de regie pe Richard Bovnoczki, un actor, pentru că am dorit să-mi spună ceea ce vor actorii să audă, cum vor actorii să fie conduşi şi a fost o experienţă extrem de utilă şi interesantă. Am învăţat împreună, pentru că nici el nu ştia să fie asistent de regie. A fost un film foarte greu pentru că am avut puţine zile de filmare, 19 zile, iar montajul a mai durat apoi o lună.

Rep.: În timpul filmărilor, i-aţi lăsat pe actori să improvizeze?

A.D.: Am făcut foarte multe repetiţii cu actorii. Am avut cam o lună de repetiţii înaintea filmărilor. A fost una dintre cele mai plăcute luni, am făcut momente extrascenice. Personajele erau deja create şi conturate, practic filmarea a însemnat efortul colectiv de a supravieţui procesului de filmare, respectiv condiţiilor de filmare care înseamnă lumini, spaţii. Am filmat, de exemplu, în penitenciar. De altfel, spaţiile au fost reale cu avantajele şi dezavantajele lor, complicate de timpul scurt de filmare. Am filmat noaptea la Băneasa scena petrecerii. Şi ghinion, în apropiere se asfalta. Am întrerupt filmările la fiecare 15 minute ca muncitorii să mai asfalteze şi apoi noi să mai filmăm. Asta înseamnă, de fapt, o filmare! Necunoscute şi neprevăzute care te invadează şi condiţia de a supravieţui este ca ceea ce vroiai să faci să nu fie compromis.

Rep.: Pe viitor, ar fi ceva ce n-aţi mai repeta în maniera de abordare?

A.D.: Da, bineînţeles. În stilistica documentarului există o unitate care se poate observa în timp, dar fiecare film în parte este diferit structural. Aceasta este una dintre caracteristicile mele. Nu pot să merg pe aceleaşi formule, dar undeva toate sînt expresii ale aceluiaşi adevăr de viaţă în care eu cred. Formula cinematografică o voi schimba de la un film la altul. În prezent, lucrez două proiecte foarte diferite între ele şi de “Întîlniri încrucişate”. Desigur, ambele filme regăsesc în mesaj lucruri comune. Unul este proiect de ficţiune, iar celălalt este o docu-ficţiune, la graniţa dintre cele două genuri.