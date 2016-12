Destinaţii turistice mai scumpe

Preţurile pachetelor turistice din străinătate au crescut în acest an cu până la 15%, în top aflându-se Turcia, Anglia, Franţa şi Spania, iar turoperatorii explică majorările prin ieşirea acestor ţări din criză şi printr-o cerere mai mare, pe fondul renunţării turiştilor la vacanţele în Egipt şi Tunisia. „Aproape toată Europa s-a scumpit. Europa iese din criză şi nu mai vede sensul preţurilor scăzute. Au dat aproape doi ani preţurile în jos, dar acum tind să revină la nivelurile din 2007-2008”, au declarat reprezentanţii agenţiilor de turism. Pe primul loc în topul scumpirilor din acest an se situează Turcia, cu până la 15%, pe fondul cererilor tot mai mari de la an la an. Operatorii de turism din Marea Britanie şi Franţa au urcat preţurile cu 5-10%, în timp ce pachetele din Spania s-au scumpit cu 2-5%. De asemenea, hotelierii bulgari au crescut tarifele cu până la 5%. Un caz aparte îl constituie Dubaiul, către care s-au orientat o parte importantă a turiştilor străini care mergeau în Egipt. Din acest motiv, pachetele turistice din Dubai s-au scumpit în ultimele săptămâni cu 50-60%. „Destinaţiile externe au început să se scumpească dar, mai ales, să se umple, din cauza reorientării turiştilor care au renunţat la vacanţele din Egipt şi Tunisia. Multe hoteluri din multe destinaţii s-au umplut deja pentru toată vara. Erau unităţi în Turcia, Grecia, Cipru sau Spania pe care le vindeam anul trecut, toată vara, cu două săptămâni înainte de plecare şi cu reducere. Aceleaşi hoteluri sunt rezervate acum pentru toată vara”, a declarat unul dintre tour operatorii români.