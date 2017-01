Deszăpezire 2015: RAJDP, de unică folosință

Tragi-comedie în județul Constanța. Deși, în 8 decembrie, conducerea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) anunța, cu surle și trâmbițe, că Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a deblocat conturile Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa (RAJDP), pentru a putea cumpăra materialele antiderapante necesare acțiunilor de deszăpezire, vineri, a fost surpriză mare. Vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir a anunțat că Regia are în continuare conturile blocate și nu poate achiziționa diferența de material antiderapant și combustibil necesară pentru sezonul rece. El a adăugat că Direcția „Mari Contribuabili” din cadrul ANAF a refuzat reeșalonarea datoriei pe care o are Regia, care se ridică la 20 de milioane de lei. Dragomir a punctat că Direcția respectivă a obligat Regia să facă un nou dosar de eșalonare a datoriei, în care să treacă bunurile de patrimoniu care pot fi luate drept gaj în contul datoriei, lucru care, evident, este de durată. Autoritățile județene spun că situația este îngrijorătoare, în condițiile în care RAJDP are materiale antiderapante și combustibil pentru alimentarea utilajelor de deszăpezire doar pentru o intervenție. Situația se complică în cazul în care ninsoarea și viscolul ar dura câteva zile. În acest caz, autoritățile ridică neputincioase din umeri și afirmă că, la un viscol puternic, județul Constanța riscă să rămână blocat din cauza drumurilor înzăpezite.

SITUAȚIE CUNOSCUTĂ LA BUCUREȘTI Vicepreședintele CJC afirmă că situația de la Constanța este cunoscută atât de ministrul Afacerilor Interne, Petre Tobă, cât și de premierul Dacian Cioloș, cu care s-au purtat mai multe corespondențe. De altfel, în urmă cu câteva zile, Tobă le-a cerut prefecţilor să prezinte situaţia contractelor de deszăpezire aflate în derulare, respectiv cele încheiate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România pentru drumurile naționale, europene și autostrăzi, cele încheiate de consiliile județene pentru drumurile județene și cele încheiate de primării pentru drumurile comunale. La Constanța, situația este încurcată deoarece RAJDP are conturile blocate din cauza datoriilor la stat care depășesc două milioane de lei pentru neplata TVA și a impozitului pe profit. Cristinel Dragomir a declarat că vina pentru situația de față aparține managementului defectuos al vechii conduceri a Regiei. Deși nu a spus cu subiect și predicat, este clar că cel arătat cu degetul este fostul director al RAJDP Adrian Gâmbuțeanu. Una peste alta, să sperăm că în județul Constanța nu va ninge prea curând, pentru că riscăm să avem o mare problemă.

