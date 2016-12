Detalii din viaţa lui Catherine Zeta-Jones

Alături de Michael Douglas formează unul dintre cele mai bogate şi influente cupluri de la Hollywood, dar Catherine Zeta-Jones nu s-ar fi căsătorit niciodată cu acesta dacă familia sa nu s-ar fi împotrivit planurilor sale maritale cu fostul său iubit. O carte scrisă de William Stadiem, un reputat biograf al vedetelor de la Hollywood, susţine că actriţa de origine galeză era logodită cu producătorul Jon Peters. Idila celor doi a început în 1996 pe vremea cînd se mutase deja peste Ocean şi scăpase de sub controlul familiei sale. Jon Peters este un producător legendar în Cetatea Filmelor, are 63 de ani, fiind cu un an mai tînăr decît Michael Douglas. Acesta are marele talent de a descoperi tinere actriţe şi de a le propulsa spre statutul de superstar, reţetă pe care a utilizat-o şi în ceea ce o priveşte pe Catherine Zeta-Jones, acum în vîrstă de 39 de ani.

William Stadiem a lucrat cu Jon Peters la scrierea acestei cărţi. Producătorul o adora pe Catherine Zeta, aşa cum o numea el. Jon Peters este cel care a luat frîiele carierei sale şi a îndreptat-o spre anumite roluri şi filme, precum mini-seria de televiziune inspirată de catastrofa Titanicului, “The Mask Of Zorro / Masca lui Zorro”, “Entrapment / Capcana” sau jusical-ul “Chicago”, care i-a şi adus premiul Oscar pentru rol secundar. Catherine Zeta-Jones a preferat însă să se mărite cu Michael Douglas în 2000, încercînd să îşi creeze imaginea unei familiste convinse care nu a uitat de unde a plecat şi păstrează o legătură strînsă cu toţi cei circa 30 de membri ai familiei şi prieteni pe care i-a lăsat în Ţara Galilor. S-ar părea că familia ei, mama Patricia, tatăl David “Dai” Jones şi cei doi fraţi, Lyndon şi David, a fost de-a dreptul isterizată de ideea unei uniuni între Jon Peters şi Catherine. Pe bună dreptate, Jon Peters şi-a conturat o reputaţie de seducător. Nu numai că şi-a trecut în palmares o serie de filme cu mare succes la public precum seria Batman sau lungmetrajele “The Color Purple” şi “The Witches Of Eastwick / Vrăjitoarele din Eastwick”, dar şi o serie de idile cu cele mai frumoase femei de la Hollywood. Are o avere personală estimată la 600 de milioane de dolari, în ciuda celor patru divorţuri, inclusiv de actriţa Lesley Ann Warren. Printre iubitele sale s-au numărat Barbra Streisand, Kim Basinger, Pamela Anderson, Nicollette Sheridan, Sharon Stone şi Salma Hayek. O singură femeie i-a refuzat avansurile, supermodelul australian Elle Macpherson.

Cu o astfel de reputaţie, familia lui Catherine Zeta-Jones avea toate motivele să privească cu suspiciune viitorul relaţiei lor. Deşi în Marea Britanie avea o reputaţie proastă mai degrabă din cauza gafelor pe care le făcea în cele mai nepotrivite momente, Catherine Zeta-Jones nu era o uşuratică. Pînă să părăsească Regatul Unit, ea avusese doar o singură relaţie de lungă durată cu prezentatorul de televiziune John Leslie.