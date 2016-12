Detalii picante din viaţa amoroasă a lui Elizabeth Taylor

Starul cinematografiei americane Elizabeth Taylor ar fi avut relaţii intime cu preşedintele John F. Kennedy şi cu actorul Robert Stack, pe când aceasta era adolescentă, se arată în cea mai recentă biografie neautorizată a actriţei, intitulată ”Elizabeth Taylor: There is Nothing Like a Dame”. Cartea a fost scrisă de Danforth Prince şi Darwin Potter. Autorii au petrecut mulţi ani încercând să obţină informaţii inedite despre una dintre cele mai frumoase vedete hollywoodiene.

Noul volum promite să ofere cititorilor detalii picante despre iubirile, relaţiile şi viaţa amoroasă a lui Liz Taylor. Roland Reagan avea 36 de ani când a invitat-o pe mult mai tânăra Liz Taylor să cineze alături de el la reşedinţa lui din Hollywood Hills. Atunci, preşedintele american a căzut în mrejele adolescentei cu ochii violet. Biografia mai consemnează o discuţie pe care aceasta ar fi avut-o cu un prieten apropiat: ”Reagan s-a purtat cu mine de parcă aş fi fost o femeie în toată firea, ceea ce m-a încântat. Ne-am aşezat pe canapea şi eram sigură că şi-ar fi dorit să preia frâiele, dar părea prea ruşinos să facă primul pas. Eu am fost agresoarea. După un preludiu înfocat pe canapea, am ajuns în dormitor”. Detaliile cu privire la relaţia lui Liz Taylor cu John F. Kennedy îi vor surprinde cu siguranţă pe cititorii noii biografii, deoarece autorii spun că actriţa şi politicianul obişnuiau să participe, alături de actorul Robert Stack, la escapade sexuale care se desfăşurau în piscina politicianului.

Danforth Prince şi Darwin Potter susţin, de asemenea, că Elizabeth Taylor a avut legături amoroase cu alte staruri, printre care Peter Lawford, Errol Flynn, Tony Curtis, Paul Newman şi Frank Sinatra, pe care ar fi încercat să îl şantajeze pentru a o lua de soţie, spunându-i că îi poartă copilul. Însă marea iubire a lui Liz Taylor a fost actorul britanic Richard Burton, cu care aceasta s-a şi căsătorit. Într-un pasaj din jurnalele sale intime, Richard Burton mărturisea: ”Am fost exagerat de norocos toată viaţa mea, dar cel mai mare noroc al meu a fost Elizabeth. Ea m-a transformat într-un bărbat model, dar nu într-un infatuat, este o iubită-amantă extraordinară şi sălbatică, e timidă şi spirituală şi greu de păcălit. E o actriţă strălucită, e frumoasă dincolo de orice vis pornografic, poate fi arogantă şi îndărătnică, dar şi iertătoare şi iubitoare. Îmi tolerează defectele şi dependenţa de alcool, o doare stomacul când sunt departe de ea şi, în plus, mă iubeşte. E ca un catalog ce nu poate fi parcurs în întregime, un almanah pentru bietul Richard. Şi o voi iubi pentru totdeauna”. Chiar şi după cel de-al doilea divorţ dintre ei, pasiunea dintre celebra Liz, care a murit anul trecut, la vârsta de 79 de ani şi Richard Burton a continuat să existe, iar acesta şi-a exprimat devotamentul pentru fosta lui soţie în alte câteva note.