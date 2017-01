Detenție pentru proxenetism la „umbra” unui salon de masaj erotic

10:06:30 / 26 Mai 2015

salon masaj

Mia, pe firma scrie "salon masaj" deci nu "salon masaj erotic". Ce frapeaza este "non stop" . Adica, am chef de masaj la 2 noaprea ma duceam aici, caci este non stop. Bate la ochi rau de tot acest "non stop" adica se vede de la distanta ca este un "hogeac".