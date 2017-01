Deţinătorii biletelor pentru concertul anulat al lui Iglesias, nemulțumiți

Mai multe persoane au venit, ieri, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, cu intenția de a-și recupera banii pe biletele achiziționate pentru concertul pe care Julio Iglesias trebuia să-l susțină la malul mării, pe 19 iulie, dar care a fost anulat, din motive tehnice. Din păcate, ei nu au primit contravaloarea biletelor, dar sunt așteptați, astăzi, la sediul Casei de Cultură, pentru a-și primi banii.

„Oamenii au dreptate. Ei sunt îndreptățiți să-și ceară banii înapoi. Organizatorii au anunțat că, între 1 august și 1 septembrie, vor restitui contravaloarea biletelor. Vreo 1.300 de oameni își vor banii înapoi. Ieri (n.r. - luni) am decontat aproximativ 10.000 lei, iar zilele acestea așteptăm din nou bani de la organizatori. Au mai rămas de restituit vreo 100.000 de lei. Noi, cei de la Casa de Cultură, am fost colaboratori, am distribuit biletele, iar banii obținuți în urma vânzării tichetelor i-am trimis zilnic la București”, a spus directorul Casei de Cultură Constanța, Gheorghe Ungureanu.

Organizatorii turneului lui Iglesias în România, care a cuprins două spectacole, la Galaţi şi Bucureşti, anunţau, luna trecută, că „deţinătorii biletelor pentru concertul anulat îşi vor putea recupera contravaloarea acestora în perioada 1 august - 1 septembrie 2014, de la casa de bilete a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa şi de la stand-ul Vreau Bilet din Unirea Shopping Center Bucureşti”. Tichetele aveau prețuri cuprinse între 115 şi 285 lei.