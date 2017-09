DEȚINUT periculos, EVADAT de la penitenciarul POARTA ALBĂ

Județul se află sub imperiul panicii după ce un criminal a ajuns să umble liber pe străzi. Potrivit reprezentanților Penitenciarului Poarta Albă, deținutul Valentin Perdeicu, în vârstă de 38 de ani, care executa o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru omor, a evadat joi dimineață, de la punctul de lucru în care muncea. La scurt timp după ce s-a dat alarma, polițiștii și jandarmii au organizat filtre în tot județul și au trimis în teren mai multe echipe de căutare. Între timp, conducerea Penitenciarului Poarta Albă a demarat o anchetă administrativă pentru a determina circumstanţele care au condus la producerea incidentului.

Județul se află sub imperiul panicii după ce un criminal a ajuns să umble liber pe străzi. Polițiștii au dat alarma în dimineața de joi, 3 august, după ce un un deținut condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor, încarcerat la Poarta Albă, a evadat de la punctul de lucru în care muncea. Potrivit reprezentanților Penitenciarului Poarta Albă, deținutul Valentin Perdeicu, în vârstă de 38 de ani, din Piatra Neamț, a evadat în jurul orei 9.00. Bărbatul era încarcerat în regim deschis și făcea parte dintr-un grup de 13 deținuți ce executau muncă necalificată sub supraveghere la SC AVICOLA SA din localitatea Lumina. Sunt neclare motivele evadării, mai ales că, potrivit unor surse, el și-a petrecut ultimii 17 ani în închisoare, timp în care nu ar fi avut vreo tentativă de fugă. Mai mult, reprezentanții penitenciarului în care evadatul a stat încarcerat au spus că, la sfârșitul acestui an, deținutul urma să fie evaluat în comisia de propuneri pentru liberare condiţionată.

CUM ARATĂ DEȚINUTUL FUGAR Bărbatul evadat are constituție atletică, înălţimea de 168 cm, păr şaten închis şi, la momentul părăsirii punctului de lucru, era îmbrăcat în pantaloni lungi de culoare gri deschis și un tricou de culoare verde deschis. La scurt timp după ce s-a dat alarma, polițiștii și jandarmii au blocat căile de acces în zona localităților Mihai Viteazu, Hârșova, Cernavodă și Mangalia și au trimis în teren mai multe echipe de căutare, însoțite de angajați ai închisorii. De asemenea, conducerea Penitenciarului Poarta Albă a demarat o anchetă administrativă pentru a determina circumstanţele care au condus la producerea incidentului. În cazul în care deţineţi informaţii care ar putea ajuta la identificarea sau capturarea deţinutului, contactaţi cea mai apropiată unitate de poliţie sau sunaţi la numărul unic de urgență 112. De asemenea, puteţi contacta Penitenciarul Constanța - Poarta Albă la telefon 0241-853777, fax 0241-853524.