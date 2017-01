Deţinutele de la Poarta-Albă, instruite despre prevenţia cancerului de col uterin

Campania de prevenţie a cancerului de col uterin se adresează tuturor femeilor, indiferent de vîrstă sau situaţie socială. Astfel, membrii Asociaţiei Oncologic-Rom au decis să le explice şi deţinutelor de la Penitenciarul Poarta Albă importanţa unei mamografii şi a unui test Papanicolau, analize importante în depistarea cancerului mamar şi al celui de col uterin. Deşi în penitenciar se află peste o sută de femei, doar cîteva au fost de acord să vină la întîlnirea propusă de Oncologic-Rom, dar cele prezente nu s-au sfiit să vorbească despre problemele lor şi să pună întrebări referitoare la cele două afecţiuni. „Este foarte important ca şi cele care se află în penitenciar să ştie de ce boli pot suferi. Nu mă interesează ce au făcut şi de ce se află aici, aceasta este problema lor, însă ştiu că au dreptul la asistenţă medicală şi la educaţie. Unele dintre ele au făcut mamografii, altele nici nu au auzit vreodată vorbindu-se despre aşa ceva”, a declarat preşedintele Asociaţiei Oncologic-Rom, Corina Alexandru.

Femeile prezente la întîlnire s-au arătat foarte încîntate de explicaţiile pe care le-au primit, iar unele dintre ele, care se confruntă cu o parte dintre problemele prezentate de Corina Alexandru, au beneficiat de sfaturi. „Eram foarte speriată pînă să discut cu Corina. Am aflat că am un chist pe col şi nu ştiam ce şanse am să supravieţuiesc, dar cînd am aflat că şi ea are cancer şi am văzut cît de veselă şi optimistă este, mi-am schimbat părerea”, a spus Maria, una dintre deţinutele care se află la Poarta Albă de mai bine de nouă ani. Maria nu este singura care a făcut analize din cauza unui chist. „Am simţit că am un nodul la sîn. Am fost la medic şi mi s-a spus să îmi fac o mamografie, dar acum am aflat că la vîrsta mea, de 28 de ani, era mai indicată o ecografie. Nimeni nu mi-a spus acest lucru. Am făcut analizele aici, în penitenciar, nu ”, a spus Elena, o altă deţinută. Dacă cele mai multe dintre femei ştiau ce este o ecografie, în ceea ce priveşte testul Papanicolau informaţiile erau foarte puţine. Angajaţii penitenciarului susţin că femeile din Penitenciarul Poarta - Albă pot beneficia de aceste teste gratuit în momentul în care le solicită.