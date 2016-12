Deținuți bătuți cu bestialitate de angajații și de șefii de penitenciar! ANP a demarat o anchetă!

Un nou scandal produce unde de șoc în sistemul penitenciar din România. Agenția de presă Mediafax a anunțat în exclusivitate faptul că patru deținuți de la Penitenciarul Giurgiu ar fi fost bătuți de lucrătorii și oamenii aflați la conducerea închisorii. „Cineva dintre cei prezenţi, din conducerea penitenciarului, a ordonat să fiu legat în poziţia ghemuit, încătuşat la picioare şi cu mâinile încătuşate în faţă peste cătuşele legate la picioare. O multitudine de lovituri de baston, de pumn, de picior mi-au fost aplicate în toate zonele corpului. Am fost lovit cu bastoanele la tălpi", se arată în sesizarea depusă de unul dintre deținuți la ANP. Cele patru persoane private de libertate, care au participat la protestele din luna iulie, spun că au fost bătute cu bestialitate după încheierea revoltei de la Penitenciarul Giurgiu. „Fără niciun fel de explicaţii, toţi cei patru deţinuţi aflaţi în cameră am fost încătuşaţi cu mâinile la spate şi trântiţi pe burtă, după care agenţii au indicat mascaţilor să ne bată atât pe mine, cât şi pe ceilalţi. Am fost lovit cu bestialitate de către mascaţi. Am auzit când gardienii le spuneau să mă lovească în special pe mine pentru că „am fost şmecher şi că mă dau şmecher"“, se arată în plângerea depusă de unul dintre deţinuţi la ANP. La scurt timp de la publicarea știrii, conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că a demarat o anchetă pentru a stabili dacă informațiile sunt reale. Deținuții care susțin că au fost agresați au fost transferați între timp la alte închisori din țară.

