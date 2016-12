Deţinuţi politici eliberaţi în Myanmar, cu ocazia vizitei lui Obama

Zeci de deţinuţi politici au fost eliberaţi ieri, în Myanmar, în momentul în care preşedintele american, Barack Obama, sosea în ţară, în cadrul unei vizite istorice. ”Ştim că 44 de deţinuţi politici au fost eliberaţi ieri”, a declarat Soe Tun, activist al organizaţiei de opoziţie Generaţia 88, apreciind că noua amnistie s-a făcut cu ocazia vizitei lui Obama. Asociaţia pentru asistenţă a deţinuţilor politici din Myanmar (AAPP), cu sediul în Thailanda, a confirmat pe pagina sa de Facebook că 43 de prizonieri politici au fost eliberaţi. Dar potrivit Nine Nine, Liga Naţională pentru Democraţie (LND) a opozantei Aung San Suu Kyi, 56 de deţinuţi politici au fost eliberaţi ieri şi duminică, între care patru membri ai partidului. Numărul deţinuţilor politici care rămân în spatele gratiilor în Myanmar încă nu este cunoscut. AAPP aprecia, înaintea ultimelor eliberări, că sunt cel puţin 238, în timp ce unele grupuri avansează un număr mai mare. Au fost peste 2.000 în momentul dizolvării juntei, în martie 2011 şi începerii procesului de reforme. Guvernul birman a promis duminică seară să implimenteze, până la sfârşitul anului, un mecanism cu scopul de a identifica deţinuţii politici aflaţi în închisori. Timp de un an, ei au fost eliberaţi în valuri succesive. O metodă care suscită criticile apărătorilor drepturilor omului. Aceştia cer eliberarea tuturor şi acuză regimul de la Naypyidaw că eliberează câţiva la fiecare vizită a unui interlocutor important. În septembrie, zeci de deţinuţi politici au fost astfel eliberaţi, în timp ce Aung San Suu Kyi începea un turneu istoric în SUA iar preşedintele Thein Sein era aşteptat la New York. Săptămâna trecută, câteva sute de deţinuţi au beneficiat de amnistie, sugerând o operaţiune similară. Dar niciun deţinut politic nu figura pe listă.