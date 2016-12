Deţinuţii de la Periprava, înhumaţi în poziţii nefireşti

Diagnosticul arheologic confirmă existenţa unei gropi comune cu rămăşiţe umane aparţinând unor victime decedate în perioada 1958-1963, la colonia de muncă de la Periprava, iar practica de înhumare iese din tiparele tradiţionale, informează Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER). „Locul de înhumare se află în perimetrul actualului cimitir al localităţii, într-o zonă lipsită de morminte ale comunităţii locale de ruşi lipoveni. Săpăturile arheologice au acoperit un areal de circa 700 de metri pătraţi, fiind identificate rămăşiţe umane aparţinând unor defuncţi depuşi în modalităţi diferite, înhumaţi în mai multe perioade", se arată într-un comunicat de ieri al institutului. Raportul privind diagnosticul arheologic efectuat în cimitirul de la Periprava, din comuna C.A. Rosetti, judeţul Tulcea, conţine detalii cu privire la stabilirea locului de înhumare al deţinuţilor din colonia de muncă şi la modalitatea în care s-au practicat aceste înhumări.

„UNUL DINTRE SCHELETE ARE PICIOARELE ÎNCRUCIŞATE ŞI LEGATE” Potrivit reprezentanţilor IICCMER, practica de înhumare iese din tiparele tradiţionale. „Unul dintre schelete are picioarele încrucişate şi legate (probabil cu o sârmă), iar poziţia nefirească a capului, aplecat într-o parte, împreună cu vertebrele cervicale (dislocate), denotă o introducere forţată a cadavrului. În alte cazuri, defunctul este depus într-o ladă confecţionată din material lemnos perisabil, iar un altul a fost probabil înfăşurat într-un fel de rogojină din material organic. Într-un alt caz s-a observat clar o neglijenţă la manipularea cadavrului în momentul introducerii în groapă. Spre exemplu, unul dintre capetele cadrului de lemn suprapunea craniul, ieşit pe jumătate în afară. O particularitate anatomică interesantă a fost constatată la un alt defunct: mâna dreaptă este îndoită, cu palma adusă sub bărbie, iar laba piciorului drept lipseşte", se arată în raportul arheologic. Arheologii au mai descoperit că lipsesc orice fel de elemente de „inventar funerar" sau resturi de îmbrăcăminte sau încălţăminte. „Rezultatele investigaţiei arheologice confirmă existenţa unei gropi comune, iar toate probele materiale analizate de arheologi arată că rămăşiţele umane aparţin unor foşti deţinuţi de la colonia de muncă de la Periprava. Datele din raportul arheologic susţin ipotezele noastre şi arată brutalitatea şi primitivismul administraţiei coloniei. În perioada următoare, vom analiza toate probele şi vom extinde investigaţiile. E important ca în acest caz să avem inclusiv analize antropologice şi ADN pentru a stabili identitatea celor îngropaţi la Periprava. IICCMER va transmite Parchetului General toate aceste noi informaţii", susţine Andrei Muraru, preşedintele executiv al IICCMER, citat în comunicat.

Reamintim că, încă din 18 septembrie, preşedintele executiv al IICCMER, Andrei Muraru, declara că o groapă comună a fost identificată la Periprava, în care se presupune că au fost înhumaţi foşti deţinuţi politici de la colonia de muncă, şi că au fost identificate câteva schelete care au fost deshumate. „Există indicii serioase că a fost identificată o groapă comună, în care se presupune că au fost înhumaţi foşti deţinuţi politici care au decedat la colonia de muncă de la Periprava. Această operaţiune a fost începută luni şi se desfăşoară pe parcursul întregii săptămâni. Există deja câteva schelete care au fost deshumate şi pentru care există toate indiciile că aparţin Coloniei de muncă de la Periprava", spunea, atunci, preşedintele executiv al IICCMER.