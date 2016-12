Deţinuţii fac curăţenie

Aproape 400 de deţinuţi, însoţiţi de angajaţi ai penitenciarelor, participă la campania de ecologizare „Let’s Do It Romania”. În acţiune sunt implicate penitenciarele din Aiud, Arad, Bacău, Botoşani, Brăila, Codlea, Colibaşi, Deva, Gherla, Mărgineni, Miercurea Ciuc, Pelendava, Ploieşti, Poarta Albă, Satu Mare, Slobozia, Târgu Jiu, Tulcea, Târgşor, penitenciarele de minori şi tineri Craiova şi Tichileşti şi Centrul de Reeducare Găeşti. “Voluntarii, care îşi execută pedeapsa în regim deschis şi semideschis, şi-au exprimat disponibilitatea de a participa la acest gen de acţiuni, având în vedere necesitatea protejării mediului, dar şi a adoptării unui comportament social responsabil”, se arată într-un comunicat de presă remis de Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP). Proiectul “Let’s Do It Romania!\" este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care îşi propune să responsabilizeze autorităţile şi cetăţenii în ceea ce priveşte gestiunea corectă a deşeurilor şi aplicarea legislaţiei de mediu. Proiectul îşi propune curăţarea arealelor naturale de pe teritoriul întregii ţări într-o singură zi, 25 septembrie, în derularea acestei acţiuni fiind cooptaţi un număr mare de voluntari, cetăţeni şi instituţii publice. La campanie participă 20 de persoane private de libertate de la Penitenciarul Poarta Albă, zece deţinuţi urmând să meargă la Techirghiol, iar alţi zece în localitatea Mihail Kogălniceanu.