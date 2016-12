Deţinutul care a ameninţat-o pe Aspazia Cojocaru, condamnat

Decizie finală a magistraţilor în dosarul în care a fost judecat Nicu Pîrleţeanu, deţinutul acuzat că i-a trimis o scrisoare de ameninţare judecătoarei Aspazia Cojocaru, de la Curtea Constituţională (CC). Curtea de Apel Bucureşti (CAB) l-a condamnat pe bărbat la un an şi şase luni de închisoare. Uşor comic este faptul că instanţa a mai dispus… confiscarea tubului de lipici al acestuia, “folosit pentru comiterea infracţiunii”. Bărbatul îşi poate lua „adio“ de la recuzita sa, în condiţiile în care decizia este definitivă. „Am să te trimit după Elodia“, i-a scris deţinutul judecătoarei Aspazia Cojocaru. “Stimată doamnă judecător / Cât de curând am să te omor / Şi nu-i poveste pentru copii / Vei fi victimă la 78/200 / Te voi trimite după Elodia, dragă, / Să nu te mai întorci niciodată / Că eşti un magistrat corupt / De-mi vine să te... / Am resentimente mari faţă de magistraţi / Vedea-v-aş decapitaţi / Că sunteţi atât de corupţi, dragă, / Că aţi nenorocit o lume întreagă!!! / Cu stimă şi respect... (asasinul Elodiei)”, i-a scris judecătoarei deţinutul Nicu Pîrleţeanu, încarcerat în Penitenciarul Giurgiu. Biletul a fost deschis chiar de judecătoarea CC, în biroul ei. „Scrisoarea de ameninţare a fost întocmită de inculpatul Nicu Pîrleţeanu sub forma unui înscris tip felicitare, care prezenta pe exteriorul primei coperte un fragment celulozic de culoare albastră şi formă dreptunghiulară, peste care acesta a suprapus un fragment celulozic de culoare albă, de asemenea de formă dreptunghiulară, cu dimensiuni mai reduse şi colţuri rotunjite, şi un decupaj celulozic de culoare neagră, de forma unei cruci. Pentru lipirea fragmentelor menţionate, inculpatul Nicu Pîrleţeanu s-a folosit de o substanţă adezivă, lipici, care a fost găsită cu ocazia percheziţiei la locul de deţinere”. Pîrleţeanu şi-a recunoscut fapta.