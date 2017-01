Detoxifiere cu lobodă

Detoxifierea este deja o modă cât se poate de binevenită pentru organism. În ultima perioadă au fost vehiculate o serie de variante privind curăţarea organismului de toxine. O metodă ieftină şi la îndemâna oricui este cea cu lobodă. Ea conţine cantităţi impresionante de vitamine, minerale, fibre şi alţi nutrienţi care întăresc sistemul imunitar. Totodată, ea are în componenţă cantităţi mari de antioxidanţi, care reduc riscul a numeroase afecţiuni, printre care şi cancerul. Loboda poate fi consumată zilnic, în special de persoanele vegetariene sau care consumă cantităţi mici de carne. Trebuie menţionat că ea este şi o sursă importantă de calciu şi betacaroten, un antioxidant foarte puternic. Frunzele purpurii ale lobodei sunt şi o sursă importantă de magneziu şi potasiu, minerale esenţiale pentru sănătatea inimii şi a muşchilor. Tot ea conţine şi antocianine şi fenoli, antioxidanţi puternici care previn îmbătrânirea prematură, stimulează sănătatea creierului şi îmbunătăţesc memoria. Ea previne şi înlătură astenia de primăvară, dar ajută şi la detoxifierea generală a organismului. Este bine de ştiut că loboda are şi contraindicaţii. Pentru că are în componenţă cantităţi mari de acid oxalic, ea nu este recomandată persoanelor care suferă de litiază renală.