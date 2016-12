Detoxifierea, esenţială

Detoxifierea este esenţială pentru organism, dar este bine de ştiut că ea trebuie făcută cu mare precauţie şi în cel mai natural mod. În general, acest proces ar trebui să se facă la fiecare schimbare de anotimp sau măcar la şase luni (primăvara şi toamna). Cum ne putem da seama dacă organismul nostru e sau nu invadat de toxine? În primul rând vom fi atenţi la unul din următoarele semnale de alarmă: balonare, constipaţie, aciditate, indigestie, răceli frecvente, migrene, astenie, oboseală, gust neplăcut al gurii, scaune şi transpiraţie urât mirositoare, hemoroizi etc. Totul începe în colon, organul cheie al sistemului digestiv în curăţarea organismului. Metodele de detoxifiere pot ţinti întreg organismul sau unele organe mai afectate (ficat, rinichi, plămâni, piele).

Iată câteva reguli elementare care ar trebui urmate în momentul în care ne apucăm de o detoxifiere: hidratarea: minim 2,5-3 litri de apă plată/zi; renunţarea la alcool, fumat, cafea, în această perioadă; o zi pe săptămână să se bea numai sucuri de legume şi/sau fructe; excluderea zahărului, prăjelilor, alimentelor conservate sau afumate. De asemenea, se recomandă dimineaţa, pe stomacul gol, un pahar cu apă plată la temperatura camerei, în care se stoarce o jumătate de lămâie. Trebuie eliminate din alimentaţie tot ceea ce înseamnă „alb”, „rafinat”: făinoase, orez, pâine, prăjituri etc. şi mărirea aportului de fibre integrale (tărâţe de grâu, fulgi de ovăz, secară, seminţe de in, orez brun etc), dar şi consumul de lactate proaspete care să nu conţină E-uri (iaurt, chefir, sana). Mişcarea este şi ea de bază în cura de detoxifiere. Pentru a avea rezultate mai bune e bine să se apeleze şi la produse naturale, de plafar, care ajută în acest proces.