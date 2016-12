Detoxifierea, esenţială pentru organism!

După o masă copioasă de sărbători, specialiştii ne sfătuiesc să apelăm la o cură de detoxifiere, astfel încât organismul să-şi recapete din nou... energia de care are nevoie. Poţi urma dieta formată în totalitate din lichide, ceaiuri de plante, sucuri de legume, sucuri de fructe, sau dieta pe bază de crudităţi, unde toate mesele sunt formate din alimente crude - fructe, legume, alune, migdale, scrie unica.ro. Poţi elimina toxinele din organism cu o dietă de detofixiere mai blândă, care nu are efecte secundare şi nu presupune înfometare. E nevoie să ţii cont doar de trei reguli. În primul rând, nu consuma mai mult de un aliment la o masă. Dacă optezi pentru carne, atunci la acea masă vei mânca doar carne, indiferent cum este gătită. Trebuie să ai cel puţin o masă pe zi la care vei mânca doar legume, de exemplu salată fără dressing. De asemenea, o altă regulă se referă la cantitatea de lichide ce trebuie consumată. Astfel, bea zilnic cel puţin doi litri de lichide - ceaiuri, sucuri de legume, etc, lucru care va ajuta la eliminarea lichidelor din organism. Şi cea de-a treia regulă recomandă un consum de fibre suficiente în fiecare zi. Alimentele bogate în fibre sunt cerealele integrale, prunele uscate, leguminoasele, legumele, fructele.