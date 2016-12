Deturnare de fonduri europene pedepsită cu suspendare

12:52:45 / 02 Septembrie 2015

deturnari de fonduri

Primaria Lumina a deturnat fonduri europene pentru racordarea satului Sibioara la reteaua de apa potabila si REPARAREA drumului in urma Racordarii satului la RETEAUA DE CANALIZARE(proiect inexistent pentru Sibioara).Lucrarile au inceput in dec.2014 atit la reteaua de apa potabila cit si la asfaltarea drumului cu firma ,,omului de afaceri' Comanescu, care are mai multe cariere de piatra in exploatare si care detine si o firma de bitum.A asfaltat mai mult cu trei kn de drum,lucrare finalizata urgent in timp ce racordarea la reteaua de apa potabila a ramas nefinalizata.Bem apa otravita, ne ucid cu praful din cariere(patru cariere intr-un sat !!!), ne darima casele, au distrus iremediabil mediul.